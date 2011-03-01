李宁新动涉嫌“违规宣传”

每经记者 黎光寿 发自北京

李宁旗下品牌“新动”运作已3年，但该品牌运动服装出品公司“上海新动体育用品有限公司”却一直没有注册。律师称，用尚未注册的公司生产上市销售的产品，涉嫌虚假宣传。

《每日经济新闻》记者联系李宁公司，该公司公关总监张小岩表示，事情的起因是印刷吊牌时，错将“心动”印成了“新动”。

“上海新动”未见注册

近日，《每日经济新闻》记者在北京知春路沃尔玛店发现，该店销售的“新动”牌运动服装的生产公司“上海新动体育用品有限公司”并未在上海市工商局注册。

“新动”牌运动服装吊牌和运动鞋盒内说明书上均显示，“‘新动’来自李宁公司”、“李宁(中国)体育用品有限公司授权”、“上海新动体育用品运动有限公司出品”，公司地址是“上海市卢湾区制造局路258号红双喜大厦3楼”。“新动”牌运动鞋的盒内说明书也与运动服装标牌上的内容一致。

记者在上海市工商局网站上，并没有查到 “上海新动体育用品有限公司”的注册信息。昨日(2月28日)，《每日经济新闻》记者前往上海市工商局卢湾分局，也未查到该公司信息。山东元鼎律师事务所合伙人单正国认为，超市内销售未注册企业生产的产品，属于来路不明的产品，一旦发生质量纠纷，消费者维权将遇到法律上的障碍。

“新动”品牌北京销售部一名负责接听并记录该电话的女员工对记者表示，“新动”公司的注册申请已经提交给上海市工商行政管理部门，但注册一直都没有下来。该女士还向记者表示，“新动”品牌是李宁公司旗下品牌，已经使用了两年。

李宁公司：印错了

昨日，北京李宁公司政府及对外事务总监张小岩回复记者邮件称，“新动”运动装吊牌和运动鞋盒内的说明书，是生产企业印错了，应为“心动”。2010年第三季度，心动产品更换新的标识，因为沟通上的疏忽，错印成“新动”。

“发现这个问题后，心动业务的市场、销售、物流等部门在最短时间内采取措施，立即制作‘心动’吊牌标签，通知各个销售大区，迅速查明在销售渠道内和库存的产品数量等，暂停销售有错误吊牌的产品，并在最短时间内将包括服装和配件等以及错印的吊牌进行贴纸调换，将‘新动’贴换成为正确的名称 ‘心动’，在工厂中存留的错印吊牌已经在2010年11月底前全部销毁。”张小岩称。

张小岩在电话中表示，商场里的“新动”服装吊牌，已经于2010年12月10日前全部贴换为“心动”吊牌。但2011年2月中下旬，记者在沃尔玛知春路店看到吊牌为“新动”的服装和外盒标志为“新动”的运动鞋，并没有看到张小岩所说的“心动”标志。

另外，记者发现，还有部分“新动”运动服和鞋的出品商为北京李宁公司，部分运动鞋外盒上的生产商也显示为北京李宁公司，没有看到商标为“心动”的李宁公司产品。

记者在中国商标网上查询获悉，商标“新动 来自李宁公司Z”和“新动Z”所有权人均有“李宁体育(上海)有限公司”，该公司也拥有多个品类的“新动”商标。而张小岩所说的“心动”商标一共能查到54项，均没有李宁公司注册的消息。

律师称超市应售正规渠道产品

沃尔玛知春路店一位姓熊的客服电话接线员应记者要求，对“新动”品牌和李宁公司的关系进行核实，回复称，“新动”是李宁公司的品牌，由李宁公司授权另外一家公司生产，并由被授权的公司送货至沃尔玛。该接线员表示，与沃尔玛打交道的“新动”品牌被授权公司没有在工商部门注册。

山东元鼎律师事务所律师单正国认为，超市接受供货商的商品时，应查验其营业执照、生产经营许可证等相关证件。没有注册的企业在法律上只能称为“从事非法生产经营活动的非法组织”，生产的产品是非法产品。

既然是未经注册的公司的产品，究竟是怎样进入沃尔玛的呢？沃尔玛知春路店的客服接线员告诉记者，沃尔玛各分店的商品是由总部统一采购的。

记者联系沃尔玛中国有限公司负责运动男装采购的部门，电话无人接听。

单正国表示，消费者购买没有注册的企业生产的产品，如果发现质量问题，在维权上将遇到障碍，因为维权对象在法律上不存在，法院难以受理，从而导致消费者的损失。(每经记者曹晟源对此文亦有贡献)