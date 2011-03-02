康师傅毛利率超30%还提价

每经记者 张娟娟 发自上海

昨日(3月1日)，《每日经济新闻》记者从康师傅公司证实，受棕榈油等原材料成本上涨的影响，康师傅部分袋装面产品已于上月微调，建议终端价提高0.1元，调幅在5%以内。

这是自去年11月1日以来康师傅方便面的第二次提价。

另外，统一方面也表示，统一100袋装面年后在部分渠道也已调整价格，每袋上调0.1元。

记者走访发现，沪上部分超市已于年后完成对康师傅、统一方便面的终端提价。

方便面巨头齐涨价

康师傅此次提价的产品包括康师傅红烧牛肉面、鲜虾鱼板面等在内的经典袋面，零售价每袋上调0.1元。

“尽管政府有关部门持续关注大宗物资的价格波动，然而，占据方便面主要成本的棕榈油等原料依旧受到国际行情的影响，价格不断大幅攀升。”康师傅方面表示，以受到国际行情影响幅度较大的棕榈油为例，2011年元月的采购价与前一年均价相比，上扬40.1%，较2009年均价相比，涨幅更是高达74.23%。

公司称，由于桶面产品的成本承受度较高，不在此次调价范围之内。

这已是康师傅方便面4个月来的第二次提价。去年11月1日，康师傅部分方便面产品在全国涨价10%，由原来的2元每包上调到2.2元，但提价之举遭到家乐福的拒绝，康师傅为此断货反击，打响了零供关系拉锯战。

此外，记者昨天从统一企业证实，基于原材料成本上涨的压力，统一100袋面于年后在部分渠道调整价格，每袋上调0.1元。

记者了解到，沪上沃尔玛等部分超市已收到康师傅、统一方便面的调价通知，并已于年后完成提价，涨幅在5%左右。经过此次调价，康师傅红烧牛肉面零售价从2.2元/袋涨至2.3元/袋。

另据杭州媒体报道，除康师傅和统一外，杭州部分超市同时收到了来自日清、华龙、农心等方便面品牌的提价通知。不过上海的多家超市表示，目前尚未收到这三家企业的调价通知。

毛利率超过30%

“近期国内小麦主产区受干旱影响，产量有所减少，加上期货市场的炒作，推高了面粉价格。”东方艾格分析师马文峰分析说，上周，占方便面原料80%左右的特二粉的平均价格为2670元/吨，去年10月份为2480元/吨，涨了近200元。

据介绍，每年春节前和中秋前是方便面企业的集中采购季节，这或许就是近日出现方便面品牌扎堆提价的原因之一。

康师傅控股(0322，HK)财报显示，2010年第三季度，康师傅方便面业务的销售额为7.43亿美元，同比上升25.18%，占集团总营业额的35.97%，期内大部分原材料价格持续上升，令方便面毛利率同比下跌1.01个百分点至31.58%。

据AC尼尔森2010年9月数据显示，康师傅方便面销售量与销售额的市场占有率分别上升至44.5%及57.6%，其中容器面及袋面销售额的占有率分别为69.8%及72.2%。同市场份额占8%~10%的统一方便面，一起雄霸大陆方便面市场。

“康师傅方便面的净利润率应该在10%以上。”马文峰指出，逐利是商人的本性，只要一有机会就立即将成本压力转嫁给消费者，原材料价格上涨恰恰让企业找到了提价的理由。