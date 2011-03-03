中国粮食安全之考：耕地占全球7%消耗全球35%氮肥

编者按：中国用全球7%的土地，养活了全球五分之一的人口，却消耗了全球35%的氮肥；随着“刘易斯拐点”到来，在未来10年，中国很可能将要面对粮价和农民工工价相互补涨的考验。中国的粮食安全，不仅关系着这个人口第一大国的现在、将来，还关系着我们子孙后代的生存空间。从某种程度上说，这是最重要的国运。本文即是作者对此的思考。

李昌平 张薇

另一个事实——

7%的耕地消耗35%的氮肥

中国用全球7%的土地，养活了全球五分之一的人口。这是绝大多数中国人耳熟能详的事实。但很少有人提及另一个事实：中国占全球7%的耕地，消耗了全球35%的氮肥，单位面积上的磷肥和钾肥使用量也是世界平均水平的2倍多。

1984年，我国的粮食产量为40731万吨，化肥投入为1739.8万吨，到2007年，我国的粮食产量为50160万吨，化肥投入为5107.8万吨。粮食增产了9429万吨，增长21%，但化肥投入增加了3368万吨，增长200%。

我曾经请教一个农业专家：如果现在化肥投入减少到1984年的水平，我国的粮食产量估计下降多少？专家的结论是产量至少下降一半。我请教过数不清的农民：要是减少一半的肥料投入，粮食产量会减少多少？绝大多数农民的回答是减少三到四成。很显然，我国粮食的增产中很大一部分是靠肥料等堆出来的。

庄稼需要氮肥、磷肥和钾肥等，哪一种肥料都是不能缺的，缺了就会大幅减产。尽管我国是磷矿储备大国，但按照现在的消耗量算，磷肥仅够用30年。我国严重缺钾肥，现在钾肥自给率不足15%。2010年1月，中国与白俄罗斯钾肥公司签署的钾肥到岸价仅为350美元/吨，而中化化肥与加拿大钾肥公司Potash Corp签订的2011、2012、2013年到岸价，分别为600美元、695美元、790美元。钾肥会不会成为“铁矿石第二”呢？

我们现在消耗的石化物质越多，子孙后代的粮食就越少，这是我们要明白的民族责任。农业对石化物质的依赖度越高，粮食安全的风险也越高，这是我们要明白的基本道理。片面传播7%土地养活了20%人口的知识，而不让人清楚7%的土地，用了全球35%氮肥的事实，是极不负责任的。

可以预见的未来——

粮食高补贴时代即将到来

但不管如何，中国用7%的土地养活20%的人口，且政府只给了极少的农业补贴，这是事实。可问题是，中国廉价粮食的时代正在过去。

这是为什么？因为中国的“刘易斯拐点”到来了。

由于严厉的计划生育政策，2002年开始，全国很多地方都出现了两三个村并用一个学校的现象。现在，中国每年需要的农民工还在增加，但农民工新增供给明显减少。劳动力供给相对减少，是2011年的用工价格比2010年至少上升了20%的部分原因。

工价上涨的另一个原因，是从去年下半年开始，粮价上涨了20%以上。

在出现“刘易斯拐点”之前，中国农民工的工价是由粮价决定的。1990年代中期以来，农民工工价十几年基本不涨，因为粮价被控制在一个非常低的水平上。1990年，中国的粮食(水稻)收购价是0.22-0.24元/斤，2011年的粮食(水稻)最低收购价是1-1.1元/斤，只涨了大约4倍。但同期的生产资料价格涨了20多倍。1990年农民在深圳打工的工资大约是400-500元/月，2010年深圳农民工工资大约2000-2500元/月，也涨了4倍。但全国各地同期的公务员工资大约涨了40-60倍不等。低工价是低粮价的结果，低工价也是“全球制造中心”的核心优势之一。

但是，在“刘易斯拐点”逐步出现后，农民工工价的补涨是不可避免的，工价的补涨也必然带来粮价的补涨，粮价的补涨反过来又会促进工价的补涨。未来10年，粮价和工价出现相互补涨是不可避免的。

农民工工价不能压了，粮食价格也不能压了，提高准备金率和利率以控制物价的招数未必灵了。控制和稳定物价的最好办法，就是大幅提高粮食等主要农产品的最低收购价，调动农民的生产积极性，促进增加主要农产品供给和储备。

在“刘易斯拐点”出现后，如果农民工工价3－5年内涨到3500－4000元/月，如果继续维持“分田单干”的农业制度，对应的粮价(稻谷)应该不会低于2.5元/斤，否则是没有人愿意生产粮食的。要是粮价涨到2.5元/斤以上的话，加上投机炒作，会不会出现麻烦呢？我不知道。但高补贴是不可避免的！给市民补贴，给学校部队补贴，给肥料厂商补贴，给粮食生产者补贴，给粮食储备部门补贴等等。一年补贴几千亿元、甚至更多的时代来了！

有人会说，国际市场上的大米价格很便宜，为什么不进口？国际市场上的粮食商品量不大，特别是中国和印度这样人口大国，一旦指望国际市场上购买大米等主粮，市场立马就会出现逆转——买方市场转变为卖方市场，粮食价格就会暴涨。再则是受制于人，有哪个国家愿意将吃饭大事寄托于别的国家身上？

那么，我们的农业该怎么办？

增加“农民”财产性收入

必须兼顾粮食安全

什么是农民的财产性收入呢？实际就是指土地流转、出租和抵押的收益和政府对农地补贴的收益。

在沿海发达地区的村社，以集体建设用地出租、转让，“农民”的财产性收入确实可观；在城郊的村社，由于农地可以搞服务型农业，农地出租、转让给第三产业经营者，“农民”的财产性收入也不错。但发达地区和城郊几乎不种粮食等主要农产品了。

而对于全国大多数有农地承包权的“农民”来说，农地一般还是以种粮、棉、油为主，要想增加其财产性收入，就是将农地承包权高价出租、转让给种经济作物的人。农地承包权转让的财产性收益越多，标志着真正种地的农民的种地成本越高，种地收益越少，粮食安全越难以保障。

农地的财产性收入还有一项，那就是农业和粮食补贴。国家的农业和粮食补贴实际上就是承包农户的财产性收入，没有对生产粮食等主要农产品的真正农民实施补贴。为了粮食安全，决不能增加不耕者的农地承包权的“财产性”收入。

有没有既增加农民农地的财产性收入，又对粮食安全有利的办法呢？