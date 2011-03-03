福特北美召回3.5万辆汽车

新浪财经讯 北京时间3月2日晚间消息，福特汽车公司(F)宣布，将在美国和加拿大召回大约3.5万辆皮卡和跨界车，因为这些车辆可能发生燃油泄漏或电路短路，并导致火灾。

福特表示，将召回大约2.5万辆2010年款Ranger皮卡，以修理可能导致燃油泄漏和火灾的潜在油路问题。

该公司表示，尚未收到与此问题相关的火灾或伤害报告。

此外，福特还将召回9000多辆其它款式汽车，以修理可能导致电路短路和过热，并引发火灾的一个软件问题，包括2011年款的福特锐界(Ford Edge)，F150、F250、F350、F450和F550皮卡，以及林肯MKX。(愚见)