麦肯锡前总裁涉内幕交易 密电操盘盈利1800万

美国当地时间3月1日，美国证监会正式公布对前高盛及宝洁董事Rajat Gupta涉嫌内幕交易的控告，称Gupta向Galleon Group对冲基金经理Raj Rajaratnam多次非法提供高盛和宝洁的内幕消息，致使该基金非法营利超过1800万美元。

美证监会表示，正在展开进一步的调查。由于Gupta此前任职全球咨询机构麦肯锡约30年，并多次连任全球总裁(managing director)。业内人士认为，此事亦有可能对麦肯锡的声誉造成重大打击。

有美国媒体称，现年62岁的Gupta是美国政府内幕交易调查中级别最高的公司高管。内幕交易被告通常是企业或华尔街的底层员工，此前两位高级管理人员分别为垃圾债券大王Michael Milken和前纳斯达克交易所主席麦道夫，而麦道夫也没有Gupta如此接近华尔街的核心。

四次泄密事件

根据美国证监会的控告，Gupta在担任董事会成员时曾四次泄露高盛和宝洁的内幕信息。

第一次是2008年9月23日，得知高盛董事会通过伯克希尔哈撒韦50亿美元的投资和公开募股后，Gupta立即打电话告诉Rajaratnam，电话后一分钟内，即市场休市前几分钟，Rajaratnam通过Galleon Group对冲基金购入超过17.5万股高盛股票，并在第二天消息公布后卖出，非法盈利超过90万美元。

第二次是在2008年高盛二季度财务报表公布前，Gupta接到高盛总裁Lloyd Blankfein的电话，得知了公司业绩表现远超华尔街分析师预期。当晚和第二天早晨内，Gupta和Rajaratnam多次通话。在这些电话结束后当日市场开盘几分钟内，Rajaratnam购买了超过5500股高盛看涨期权，及超过35万股高盛股票，并于高盛发布季报业绩后清仓，盈利1360万美元。

此后的情况也类似，譬如Gupta在2008年10月23日电话会议得知高盛财务状况后，马上电话通知Rajaratnam，Rajaratnam次日立刻沽出高盛的高仓位，避免损失超过300万美元。此外在2009年1月29日Gupta参加宝洁审计委员会的电话会议后又给Rajaratnam打电话，Galleon Group对冲基金随后卖空了18万股宝洁股票，盈利57万美元。

Gupta于2006年11月至2010年5月担任高盛董事，自2007年以来一直担任宝洁公司的董事，于美证监会指控公开当日辞职。

据称Gupta曾至少投资于Galleon的一些对冲基金，但Gupta的辩护律师Gary Naftalis否认，“证监会的指控毫无依据，Gupta问心无愧，而且Gupta投资于Rajaratnam管理的GB Voyager基金亏损1000万美元。”

记者联系高盛，但其拒绝对此事置评。

美国证监会资料显示，Rajaratnam曾在2009年10月也因涉嫌内幕交易被证监会调查，指控称Rajaratnam与IBM、Intel 和麦肯锡的员工Anil Kumar发生内幕交易，获得非法盈利2500万美元。

影响波及麦肯锡

Gupta曾任美国航空母公司AMR、简伯特(Genpact)、高盛、哈曼国际集团及宝洁公司董事，是俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)监事会及卡塔尔金融中心(Qatar Financial Centre)董事会成员。为外界关注的是，他曾在麦肯锡工作约30年，且从1994年起担任麦肯锡全球总裁，并在1997、2000当选连任，直到2003年离任。

虽然已离开麦肯锡，但是此事或对麦肯锡声誉有重大影响。

“如果这件事情是真的，我们感到很大的背叛。”麦肯锡多位人士在接受媒体采访时表示。

记者随后联系麦肯锡，对方仅称对前任高管发生此事感到非常难过，其他方面不予置评。

多年从事咨询行业的安拓国际商务咨询公司部门经理江波认为，“Gupta在麦肯锡工作了那么久，而且是高管，很多人已经把他看成麦肯锡的一部分。即便离开，这件事情还是会对麦肯锡有非常大的影响。”