2月商品房开盘 大中城市降七成 15个城市零开盘

上海房产中介上月业绩环比普遍下滑七至八成

各地楼市调控细则的落地近期有加速势头。随着深圳明确继续执行原有限购政策，以及苏州、福州“新国八条”细则的出台，截至昨日，限购细则落地城市已增加至26个，同时，银川、贵阳、昆明三个城市已公布2011年度房价控制目标。

在新一轮调控影响下，全国各地开发商的推盘意愿大大降低。搜房网数据监控中心监控的全国72个大中城市，2月仅239个商品房项目开盘，环比下降了69.82%；甚至有15个城市2月出现零项目开盘。

随着3月2日苏州、福州两地国八条细则的出台，加上深圳规土局明确表示继续执行原有限购政策，目前“新国八条”执行城市已增加至26个。其中包括北京、上海、成都、青岛、长春、南京、南宁、宁波、贵阳、天津、哈尔滨、无锡、厦门、石家庄、武汉、银川、济南、广州、昆明、沈阳、大连、海口、杭州、苏州、福州、深圳。至此，明确将要实行限购的共计36个直辖市、计划单列市、省会城市中，已有七成落实地方限购政策。

已出台地方细则的25个城市中，银川、贵阳、昆明3个城市已明确公布了2011年房价控制目标。银川政府提出，2011年新建商品住房价格上涨幅度控制在当年城镇居民人均可支配收入的增涨幅度以内，同比增幅低于10%；昆明与银川类似，要求2011年全市新建商品住房年度价格涨幅低于全市年度GDP和人均可支配收入增长水平；贵阳则要求严格控制2011年当地新建住房价格增幅不高于去年全国平均值。此外，上海、天津、南昌、太原等城市也已明确将在3月底公布房价控制年度目标。

随着地方限购令和房价调控目标的加速出台，各地楼市2月普遍遇冷，尤其是开发商的推盘意愿大大降低。搜房网数据监控中心监控的全国72个大中城市，2月仅239个商品房项目开盘，比1月减少了553个，环比下降70%。上海、杭州、重庆、成都、南京、长沙、常州、合肥等城市的2月实际开盘项目数较1月减少了20个以上，成都开盘项目数减少最多，较1月减少50个，环比下降81.97%。石家庄、郑州、太原等15个城市2月甚至出现零开盘。

“不仅是春节传统淡季的影响，政策效力之猛超出预期。”一位沪上房产中介人士向记者透露，由于2月上海楼市成交量的严重萎缩，房产中介机构业绩环比下滑幅度普遍高达七至八成。

随着3月小阳春的到来，各地开发商在3月推盘意愿有显著回升。据搜房网统计，全国72城市3月计划开盘的项目高达1043个，其中住宅项目885个，占比八成。搜房分析师认为，随着楼市供应量的增加，开发商可能会采取更大力度的促销降价跑量，新“国八条”的调控效果是否能延续至3月尚需观察。