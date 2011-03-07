陈晓。转自广州日报

国美董事局或再重组 权威消息人士称陈晓离开国美近期将有结果

本报记者独家从权威消息人士处获悉，陈晓离开国美近期将会有“阶段性的结果”，国美电器董事局或将再遇重组。陈晓昨日回应称，“不聊这个话题”。

本报讯(记者 刘新宇)平静了三个多月的国美内战正在酝酿一场更大的变局。昨日，本报记者独家从权威消息人士处获悉，陈晓离开国美近期将会有“阶段性的结果”，国美电器董事局或将再遇重组，“关于陈晓离开的传言并不是第一次了，但据我所知，传言不是空穴来风”，而包括国美最新发布的战略中“已呈现出一些变化”，这被视为是大股东黄光裕方面意志的体现。

陈晓离职传言已久

从去年12月底，黄家代言人邹晓春和黄燕虹高票加入国美董事会后，市场便不时会传出陈晓即将离开国美的信息。京东刘强东、律师马光远等人均在网络上发表过陈晓即将离开的言论。而陈晓在一些场合的姿态，包括公开抱怨“中国大多数职业经理人是非常冤屈的”，以及消息称其在私人聚会曾表达可能很快要离开的说法，都似乎让传言越来越接近事实。

“随着传言频率的增加，结果也将会很快出来”，昨日，权威消息人士首次对此进行了披露。他指出，国美近期发布的一些战略与陈晓此前的经营思路已有所不同，“比如国美今年2月下旬召开的空调峰会，已有一些变化发生”。而这被视为是大股东意志的体现。

国美经营策略生变？

记者在国美发布的《2011年空调市场消费趋势报告》中发现，最重要的论调就是“国美集团今年变频空调份额将提升至55%以上”，在门店方面，国美今年一改此前两年调整的策略，高举扩张大旗，“国美集团内部制订了今年开设480家新店的目标”，国美副总裁李俊涛对本报记者透露。而大举扩张一直是黄光裕方面主张的发展策略。

陈晓昨日在与本报记者的电话沟通中非常避讳这一话题，只是回应称上市公司高管的变化会按照上市公司的规则来发布，“今天不聊这个话题”。

杜鹃名下资产已经解除冻结

更让市场意外的是一则香港证监会的公告。3月3日，香港证监会官方网站上披露，香港高等法院已解除对国美电器前主席黄光裕妻子杜鹃所发出的临时强制令，而证监会也同意高院的有关更改。在香港高等法院解除对杜鹃资产的冻结后，杜鹃可以自由支配在香港资产；不过，黄光裕名下资产仍被冻结。

香港特区高等法院于2009年8月发出临时强制令，冻结了国美电器前主席黄光裕、其妻杜鹃及两人控制的公司相关资产约16.55亿港元，是历来资产冻结所涉金额最高的一次。香港证监会对黄光裕和杜鹃两人展开法律程序，指两人从事市场失当行为。

“临时强制令解除后，杜鹃便可自由处置其名下的股票、不动产等”，湖南海天律师事务所肖红波律师这样分析，“有可能是黄光裕家族再一次面临大量资金需求”。

而这一次大量的资金需求是否与陈晓离开国美有关联？资金是否将用于增持国美电器的股权？这些目前都不得而知。黄光裕方面的发言人昨日对此拒绝予以置评。