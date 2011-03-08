全国政协委员、大唐集团公司原总经理翟若愚：

“煤电联动不到位”五大发电集团去年火电亏137亿

国家应尽快调整上网电价，否则电厂将面临倒闭风险

曹开虎

“去年，五大发电集团火电亏损额高达137亿元，有85个火电企业濒临破产，国家应尽快调整上网电价，否则电厂将面临倒闭危险。”全国政协委员、大唐集团公司原总经理翟若愚昨天接受《第一财经日报》采访时表示。

翟若愚透露，目前五大发电集团的火电业务大部分陷入亏损，如果火电行业再继续严重亏损下去，将会出现2004年和2005年的情况，2004年全国24个省市曾出现拉闸限电。

从2008年开始由于受煤炭价格大幅上涨等因素影响，火电企业出现了大面积严重亏损，尤其是中西部地区的火电企业亏损面更大。由于长期亏损，绝大部分火电企业经营举步维艰。

以华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团为例，到2010年底火电装机容量达到38152.79万千瓦，占全国火电装机容量的54%。翟若愚表示，这五大发电集团去年火电分别亏损12.08亿元、25.51亿元、36亿元、29.5亿元、34.1亿元，合计亏损137.19亿元。

从2008年开始，五大发电集团火电三年累计亏损分别为85.45亿元、128.15亿元、140.08亿元、110.47亿元、138.42亿元，合计亏损602.57亿元。2010年，五大发电集团所运营的436个火电企业中，亏损企业236个，亏损面高达54%。资产负债率超过100%、处于破产境地的企业有85个，占全部火电企业的19%。

从全国区域来看，湖南、湖北、河南、江西、四川、山西、陕西、甘肃、黑龙江、山东等省，除了个别煤电联营企业和中外合资企业有少量盈利外，上述省的火电企业几乎全部亏损。其中河南全省火电企业三年累计亏损135亿元；山西全省火电企业三年累计亏损133亿元；陕西全省火电企业三年累计亏损76亿元；甘肃全省火电企业三年累计亏损35亿元；湖南全省火电企业三年累计亏损61亿元；山东全省火电企业三年累计亏损83亿元。

翟若愚表示，进入2011年，全国火电企业的亏损问题更加严重，企业经营状况进一步恶化。华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团火电企业今年一月份亏损额分别上升到4.6亿元、6.0亿元、3.8亿元、7亿元、4.8亿元。

“几年来电煤价格持续大幅上涨而煤电价联动政策不及时、不到位是导致全国火电企业严重亏损的最直接、最主要的原因。由于火电企业的燃料成本占全部发电成本的70%左右，所以电煤价格的变动是火电企业经营状况最敏感因素。”翟若愚说。

以华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团为例，2008年、2009年、2010年三年间平均标煤单价（不含税）分别上涨了241.46元/吨、242.39元/吨、230.26元/吨、232.97元/吨、212.62元/吨，分别上涨了54%、56%、49%、53%、50%。

而三年间上网电价只在2008年调整过两次，合计38元/兆瓦时，只解决了96元/吨标煤涨价，远远弥补不了三年煤炭涨价因素。翟若愚表示，进入2011年问题就更加严重了，一月份五大发电集团平均标煤单价比去年（全年平均）又分别上涨了61.6元/吨、88.96元/吨、30.63元/吨、40.13元/吨、69.11元/吨，“上网电价还没调整，煤价在高位上又继续大幅上涨，对火电企业经营是雪上加霜。”

他认为，为避免出现大面积拉闸限电现象，国家应尽快调整火电上网电价，特别是中西部地区的上网电价，以解决发电企业燃眉之急；从长远看，要建立煤电价格联动常态机制，要小步走、不停步，不能等问题严重了再解决，集中调整电价不仅会对市场造成一定影响，而且发电企业由于长期亏损经营也难以为继。

此外，翟若愚认为，国家要加快煤炭和电力市场化改革。首先要规范煤炭市场，取消重点合同内和重点合同外的价格差，以及产煤大省的省内外煤炭价格差，统一全国煤炭市场。整顿规范煤炭销售中间环节，打击非法行为，防止中间环节牟取暴利；其次要进一步规范电力市场，保证国家已核定的上网电价能执行到位。