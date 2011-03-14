高铁第一人被查 今创集团撇清利益输送说

因高铁而成名，因张曙光“落马”而受公众质疑，今创面对成长最大考验

□ 财新《新世纪》记者 宫靖| 文

2月28日，有“中国高铁第一人”之称的铁道部副总工程师张曙光被停职审查。耐人寻味的是，舆论很快将张的被查与其江苏常州老家的一家民营企业——今创集团联系起来。

舆论重压下的今创集团相关负责人，3月9日在接受财新《新世纪》记者采访时表示，今创集团历经20多年发展走到今天，靠的不是关系，而是企业实力。

截至目前，中国纪律部门尚未公布张曙光的具体罪名，其违纪内容不得而知。从媒体诸篇报道和财新《新世纪》记者在常州探访的情况看，张曙光与今创之间利益输送目前并无真凭实据，而只有当地和业内的诸多猜疑。

从财新《新世纪》记者了解的情况看，过去20余年，今创集团从一家乡村塑料五金厂，成为年销售额40余亿元的大集团，与今创集团相关的新誉集团年销售额也达相当高水平，这两家企业在高度垄断的中国铁道领域分到一杯浓羹无疑是事实。同样在此期间，常州市轨道交通相关产业快速崛起，年销售超过200亿元，成为该市支柱产业之一。而手握铁路建设和机车制造权柄的张曙光在当地影响亦不容小视。无论最终是否涉入张曙光案，随着张及铁道部长刘志军“落马”，中国高铁战略面临重考，“今创”们也将面对成长以来的最大考验。

张曙光之“常州往事”

与张曙光“落马”仅隔两天，即有国内媒体引述知情人士的“情报”，称铁道部运输局局长、副总工程师张曙光与常州剑湖金城车辆设备有限公司关系“铁得很”，“这家公司为什么做得这么大，和张有极大关系”。常州剑湖金城车辆设备有限公司是今创集团有限公司的一个下属企业。

面对舆论重压，今创集团副总裁胡丽敏在接受财新《新世纪》记者采访时称，今创集团目前运转正常，董事长俞金坤并未被调查。该集团还否认了因为铁道部相关腐败案件导致部分订单被取消的传闻。

胡丽敏是今创集团核心成员，其另一身份是董事长俞金坤的儿媳，即总裁戈建鸣之妻。她表示，今创集团认为媒体的指责是“无稽之谈”。

至于与张曙光的关系，胡丽敏说公司主要负责人与张曙光在开会时结识，是行业内正常交往。集团董事会秘书邹春中强调，公司直到他被调查才从网上知道张是常州人。

胡丽敏认为，可能正是因为张曙光的常州人身份，以及民营企业今创集团近年业务增长迅猛，才被业内“合理怀疑”。据她介绍，高铁车辆配套产品业务在今创集团2010年45亿元销售额中，只占十分之一，不到5亿元。集团近一半销售与轨道交通产业相关，除高铁外，还有国际和国内地铁、轻轨业务。

目前没有证据将今创集团与张曙光联系起来。不过张在当地的影响力确实不小。在常州市轨道交通产业业内，张曙光被称为“能人”，是“所有企业都想结交的贵人”。当地一家国有企业曾为了巴结张，于一年前专赴两小时车程外的溧阳市，在张的一位亲戚开的小卖店中，购买了十几万元烟酒。

中国南车集团下属戚墅堰机车车辆厂(设于常州市武进区，下称戚机厂)一位内部人士称，据其了解，张对常州两家企业特别关照，一是戚机厂，二就是俞金坤的今创集团。“戚机厂这些年发展虽快，但受限于国有体制，论拿项目的能力，还竞争不过今创和新誉。”

生于1956年12月的张曙光为常州溧阳人，当地多人称其妻亦是常州金坛人。一位同在常州的业内人士称，张的一位直系亲属近年还在常州作生意。

张曙光与今创集团之间关系好，在当地颇有议论，但目前并无实据。从公开消息看，张即使对今创有关照，也并不因此忽视质量。2009年6月张曙光在一次动车组质量安全会议上，曾点名批评今创集团和常州市百亿达尔轨道客车配件有限公司。张曙光称：“KTK(今创)供应的内装件质量问题较多，严重制约了250公里长编卧车的生产进度；多数车体的防雪板座存在座立焊裂纹；散热器多台漏油；车辆前部照明设备、旅客信息系统、水箱故障较多。”

今创传奇与常州产业链

今创集团20多年创业史，是一个起于草莽，历经奋斗，最终在国企林立、壁垒森严的中国铁道领域，分得一杯垄断利润之羹的故事。

很少有人知道，如今67岁、风光无限的今创集团董事长俞金坤，曾是上门女婿，包括集团总裁戈建鸣在内的两子一女均随妻姓。他曾对乡亲称：“我干得再好，一辈子也是给戈家打工。”

一位与俞金坤打过交道的当地知情人士说，俞个性非常谦和，俞曾在剪彩仪式上给台上每个领导和企业合作对象鞠躬；开会时主动给周围人发名片和攀谈。“别人发达了都抬起头做人，但俞金坤的头，似乎没有昂起来。”

工商资料显示，仅初中文化的俞金坤在原剑湖乡(现并入遥观镇)钱家村务农15年，1976年成为该村塘下组的队长，1980年进入村办塑料厂跑供销，后任厂长。1987年起，在集体企业剑湖五金塑料厂任厂长，时年46岁。

胡丽敏介绍说，剑湖五金塑料厂即今创集团前身，主要生产铁路客车衣帽挂钩、灯罩和电路开关等。产品销往南车集团和北车集团旗下诸厂。显然，在随后十几年该厂壮大过程中，俞金坤积累了一些业内人脉。2000年前后，企业初成规模，客车配套产品日渐丰富，有了电器柜、空调控制柜等产品。

2002年，中国铁路空前大发展初露苗头，今创二号人物、女婿周立成脱离公司，与其妻戈亚琴另成立常州轨道车辆牵引传动工程技术研究中心，做轨道交通、数控设备等。近年，该企业改组为新誉集团。从此，“今创系”和“新誉系”在常州当地齐头并进。“今创系”还成为了国际客车生产巨头庞巴迪、阿尔斯通、西门子的供应商。

2004年后，中国铁道部高铁大跃进战略拉开，“今创系”迅速抢滩高铁中动车内饰市场。据其官网公开资料，公司是铁道部机车车辆配件定点生产企业，铁路客车配件产销量占国内市场45%以上；城轨、地铁车辆配件产销量占国内市场75%以上。张曙光出事后，上述表述已于近日从其官网删去。

“新誉系”企业则与庞巴迪合资成立江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司，成功打开国际市场，对外宣称2010年1至8月累计实现销售35亿元，2011年的销售目标更高达100亿元。而今创甚至引入PE，筹划上市。

今创和新誉的这种跨越式发展在外界看来颇为传奇。当地业内人士普遍认为，今创和新誉在中国铁道系统内具有让人羡慕的人脉资源。

今创集团相关负责人接受采访时曾说：“我们和南车旗下四方机车车辆厂、北车旗下长春客车厂组成联合体，由铁道部指定成为动车组生产单位，动车组的项目都无须专门参与投标。”而《常州日报》2008年一篇采访俞金坤女儿戈亚琴的文章写道：“今创人这样评价自己：‘目前国内我们没有对手，竞争都来源于国外’。”

对上述说法，胡丽敏没有正面回应，只强调今创集团在高铁中的份额，都是通过一次次铁路招标换来的，国际市场的认可是企业在国内成功的助力。

今创固然是传奇，但在常州，围绕着铁路机车配套，形成了一条庞大产业链。在江苏省轨道交通产业技术协会副秘书长关湘亭看来，不排除个别企业有特殊关系，但常州发展出这条产业链，自有其历史渊源和高铁上马机遇，与张曙光是常州人并无太大关系。

他介绍说，这个产业的出现，是因为戚机厂的存在，这是中国南车集团旗下一个大型轨道客车生产基地。上世纪80年代，作为苏南模式的发起地之一，围绕戚机厂，常州市自然出现了为数众多的以铁路机车配件为主导产品的乡镇企业。当地业内人士说，2003年前，这些企业像野草般自由生长，多数企业无法打破铁道行业的垄断格局，最终出局，而俞金坤旗下企业成为特例，但所经营的客车配套在铁路大产业中也是小头，铁道央企少有涉足。

2003年年11月，常州轨道交通产业被国家科技部批准为国家火炬计划轨道交通车辆及部件特色产业基地。自此得到常州市政府重视。2008年1月，常州轨道交通产业晋升“国家科技兴贸创新基地”，今创和新誉成为常州重点扶植的明星企业。据常州市官方统计资料，2010年，常州拥有相关企业100多家。2009年，整个产业销售收入超过了200亿，产品涵盖了整车90%以上的部件装备。

江苏省一位行业内资深人士认为，常州戚机厂之外的轨道交通企业，近十年的大发展主要受益于中国铁路大跃进政策，以及全球金融危机下中国推行的铁道、城市地铁轻轨大建设，在技术上是“抄近道”，奉行“拿来主义”，在科研方面投入较少。未来这些企业的生存发展令人关注。