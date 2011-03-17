依云矿泉水被检出含致癌物质

昨日，记者从国家质检总局获悉，今年1月份我国从法国进口的80.44吨依云天然矿泉水被检出亚硝酸盐超标。专家表示，亚硝酸盐超标会增加人体患癌的风险。

在国家质检总局公布的我国1月进口的不合格食品、化妆品信息中，8批次原产地为法国的依云天然矿泉水均被检出亚硝酸盐超标而登上黑榜。

这些不合格矿泉水共80.44吨，进口商均为北京的公司，分别为北京四海致祥国际贸易有限公司、北京曼博格酒业有限公司、北京本全天元贸易有限公司。进境口岸为北京，目前已经全部被销毁处理，未在国内市场销售。

此外，同批公布的不合格进口产品中还包括：联合利华(中国)有限公司的多芬沐浴露，因无卫生部批文便进境，被退货；上海工业对外贸易公司从瑞典进口的宜家原味薯片，因酸价超标，被销毁；百事饮料(广州)有限公司从巴西进口的3批冷冻浓缩橙汁约75吨，卫生指标酵母超标，被退货。