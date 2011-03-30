奇虎360（2011年3月IPO版）

周鸿祎，这位有着乔布斯式偏执与狂热的领导者，即将带领360登陆纽交所。在过去的5年中，这家主打“免费杀毒”模式的公司，将用户数量一路培育到3.39亿。不过庞大的用户数及对桌面客户端的强势占领，并未让其如竞争对手腾讯那样，坐收滚滚而来的财富。至少从IPO招股书来看，360的盈利与创始人宏大抱负、用户数间存在显而易见的落差，赚钱对于它来说才刚刚起步。

那么360会成为比肩百度（BIDU，136.00，+1.74%）、腾讯、阿里巴巴的网络巨头么？这个问题没有答案，但并非不能探讨。在未来很长一段时间内，360的挑战仍会是如何将4亿用户有效迁移，通过更多样化的盈利平台，去收获真金白银，此役是否能顺利通关，直接决定它能否成长为市值百亿的公司。

以下研究报告将从奇虎360的发展历史、业务模式、营收构成及财务数据、行业竞争态势及面临风险、公司结构及股权结构等方面，对其做一解读，以增进投资者了解。

一、奇虎360发展简史

1.奇虎诞生：从雅虎（YHOO，16.75，+1.03%）中国出走的创业者

追溯奇虎创建的原因，绕不开这样三家公司3721、雅虎中国、阿里巴巴。1998年10月，周鸿祎创建3721，推出“3721网络实名”，开始为人所知。“流氓软件式推广”让3721快速普及，到2003年装机量达到7000万台，市场占有率80%以上。彼时齐向东已加入3721，担任3721公司总经理。

2003年11月21日，3721被雅虎收购，并入雅虎（中国）公司，被收购后的3721改名为雅虎助手。2004年3月周鸿祎出任雅虎中国区总裁，齐向东出任雅虎中国副总裁兼3721公司总经理。进入雅虎后，周鸿祎给自己的定位是突围，试图“用一到两年的时间给大家一个震撼”，并在当年推出多项改革措施。但此次战略转型以兵败而终，其竞争对手百度却扶摇直上，并在2005年8月登陆纳斯达克。

2005年7月，周鸿祎闪电离职。2005年8月，齐向东离职。2005年8月的另一件大事为阿里巴巴收购雅虎中国。2005年9月，齐向东创立奇虎，在接受采访时齐向东称“如果雅虎中国没有卖给马云，我应该还在雅虎中国，我对雅虎中国希望很大……可惜现在只能重新做一个”。

据媒体报道，奇虎创业团队中有100多人来自3721和雅虎中国旧部，占到当时雅虎中国员工总数的2/3。换句话说，在周鸿祎、齐向东出走后，原雅虎中国有一半以上员工跟随其到奇虎。

2.奇虎探索期：从搜索商转向杀毒服务商

奇虎创建后定位为搜索技术提供商，主营业务为帮助各大社区、论坛增加搜索功能，希望借鉴web2.0的理念从大量UGC(User Generated Content，用户生成内容)中甄别出与用户意愿更相关内容，同时以社区搜索“根据地”，探索更多的互动产品的搜索服务。但社区搜索并没有取得成功。2006年初，奇虎花费1000万元现金收购易之唐，开展无线增值业务。

2006年3月，红杉、鼎晖、IDG和天使投资人周鸿祎共同投资奇虎2000万美元。在完成A轮融资后，周鸿祎出任奇虎董事长兼CEO，重新确立公司业务发展方向，决定从“社区搜索”转向杀毒领域。2006年7月27日，奇虎360正式推出360安全卫士，以反流氓软件为切入口进入互联网市场。由于当时中国互联网领域流氓软件泛滥，免费的360安全卫士很受用户欢迎。在查杀流氓软件基础上，360安全卫士又逐渐加上杀木马、防盗号等功能，其用户群迅速扩张。

2006年11月，奇虎完成由高原资本领投，红点参与的规模为2500万美元的B轮融资。A轮投资商红杉、 CDH、Matrix和IDGVC也参与第二轮融资。2007年9月，奇虎宣布360安全卫士用户量已超过瑞星、金山，成为国内用户量最大的安全软件。

3.360转型：从单一产品转身安全平台

2008年3月，360官方网站正式启用360.cn域名，完成从产品向安全平台蜕变。周鸿祎同时对外宣布，将360安全卫士正式从奇虎公司剥离单独运作，新公司由奇虎原有股东共同出资3.6亿元组建。拆分360后，奇虎剩余业务包括奇虎与奇酷，奇虎（www.qihoo.com/）定位为经验问答网站，奇酷（www.qikoo.com/）为社区热点新闻。截止目前奇虎仍独立存在，而奇酷网址则自动跳转至360导航网站（hao.360.cn）。

2008年奇虎360推出杀毒软件测试版及360安全浏览器，2009年9月发布杀毒软件正式版。2010年1月18日，360杀毒用户规模突破1亿。在网络安全市场取得巨大用户数量后，360开始借助“网络安全平台”拓展业务线，进入网站导航、软件下载、手机安全等众多领域，同时为网游公司、电子商务网站、软件及应用等合作者提供服务。据360提交的招股说明书显示，截止2011年1月，360拥有3.39亿活跃用户，覆盖中国网络用户的85.8%。

在进入2011年后，360开放平台继续保持推出新产品速度。2月18日，360推出一款专为网页游戏量身打造的浏览器；2月23日，推出“360团购开放平台”，汇集拉手网、美团网等200家团购网站；3月1日，360发布了一款酷似iPhone APP应用的产品——360安全桌面。

二、周鸿祎与奇虎360

没有周鸿祎就没有3721，当然也不会有后来的奇虎360。周鸿祎对于奇虎360的意义，不亚于马云之于阿里、李彦宏之于百度、马化腾之于腾讯，虽然与后三家互联网公司相比，周鸿祎的360帝国影响力、声望与赚钱能力要逊色很多。作为互联网界最具争议的人物之一，周鸿祎在江湖中以“狠勇好斗”著称，先后与杨致远、马云等人交恶，最新的敌人则为腾讯马化腾。

1.一直在战斗的周鸿祎

从3721时代到奇虎360，周鸿祎一直在打仗。第一场战争是与CNNIC（中国互联网信息中心）。当时3721的盈利模式为提供中文网络实名服务，并收取流量导入费，而CNNIC随后也仿效其推出中文域名服务，直接争夺3721客户与市场。在当时实力比较弱小的情况下，如果3721不有效反击，将意味着其前途全部断送。周鸿祎对此自然心知肚明，于是抓住CNNIC官商角色混乱这一点，进行猛烈的抨击，甚至指责CNNIC为“私刻公章的非法机构”。最后虽然打输了侵权名誉的官司，却最终保全3721。

第二场战争是与百度。百度的出现是对3721模式与规则的颠覆，因为用户搜索请求直接可在百度及百度工具条上完成，而不用再去3721，双方矛盾由此爆发。在战争期间，3721与百度将用户桌面作为战场，不仅让自己的客户端插件难以卸载，而且互删对方的客户端，流氓手段不断升级。此战最终结果为3721被判停止妨碍百度工具栏安装，3721实力因此被削弱。