海南破获网络赌球案 涉案金额1.01亿

2011年2月16日早上，在海南省公安厅“净网一号”领导小组的统一部署和指挥下，定安县警方出动大批警力，成功捣毁了位于定安县城、仙沟、雷鸣等乡镇的7个网络赌球窝点。据警方初步查证，该案涉案人员众多，涉案金额高达1.01亿元，且涉赌窝点分布范围广，遍及海口、三亚、定安、澄迈等多个市县。据介绍，这是海南省建省以来最大的一起网络赌球案件，也是第一起服务器和销售窝点均位于省内的网络赌球案件。30日下午，记者专程到定安采访，了解到了整个件侦破前后一些鲜为人知的细节。

“通讯工具一律上交” “净网一号”行动高度保密

今年2月16日凌晨3时许，定安县公安局逾百名民警根据事先接到的任务，集中对定安县龙河镇进行了一次常规的治安清查行动。凌晨5时左右，清查行动结束，所有参与行动的民警被告知，到县公安局大院集合，对局机关进行一次卫生大清扫。

16日早上7时许，吃完早餐后所有民警又接到通知，当天上午，定安县委组织部将派员到县公安局，对公安系统民警进行一次民主测评，要求所有民警到会议室待命。

8时许，115名民警等来的不是县委组织部的工作人员，而是定安县县长助理、县公安局局长林刚。林局长来到现场后，马上宣布，所有警员将通讯工具立即上交。直到此时，现场的民警才明白，从凌晨到现在，大家所得到的“命令”都只是声东击西的幌子，上交完通讯工具之后，真正的任务才刚刚开始。

所有民警的通讯工具上交后，林局长开始点名，并将115名民警分成了20个行动组。9时许，每个行动组负责人从林局长手中接过一个信封。林局长随即宣布：今天的行动内容、任务要求及具体方案都在信封内，此前均属高度机密，大家领回任务后，行动立即开始。

2月16日上午9时30分许，定安警方兵分十余路，对分布在定安县城区及定城、仙沟、雷鸣、龙湖、塔岭等乡镇，7个涉嫌网络赌球的窝点进行了突击检查，在全省“净网一号”专项行动中唱响了重头戏。

“事实上，一直到大家从局领导手中领回装有任务的信封前，除了核心领导之外，所有参战民警均不知道整个行动的任何信息。我们这次行动高度保密，即使领到任务后，各行动小组也仅知道自己的任务，无法知道其他组的行动目标。”昨天下午，商报记者专程来到定安县公安局采访时，定安县公安局网监大队负责人李警官介绍了该案的整个查办经过。

2010年6月底，定安县公安局接到省公安厅“净网一号”领导小组转来的线索，要求立案查处。定安警方高度重视，定安县县长助理、公安局长林刚立即要求网监大队负责人对省厅转来的线索进行侦查摸排。

历时半年暗访侦查 锁定网络赌球案件人员网络结构

经定安警方初步查实，于2010年7月14日正式立案。之后，警方经过长达半年的暗访侦查，证实这个海南建省以来最大的网络赌球总部，就位于定安县回龙路的一家体彩销售网点内，定安县境内的其他几个窝点则分布在仙沟、雷鸣等乡镇。

与此同时，通过警方历时半年的摸排，最终摸清了这起网络赌球案的人员网络结构，警方还充分掌握了主要目标人物的具体信息。为了不走漏风声，在对这些人员的银行账户及账目往来信息调查取证时，定安警方数次往来于海口和定安之间，进行异地取证。

“确定了这些赌博窝点后，民警化装成赌客，深入赌博窝点，通过了解走访，掌握了这些窝点的违法证据。”据李警官介绍，今年2月15日，抓捕的时机基本成熟，当晚9时，定安县公安局领导决定：准备收网。

围捕“1号人物”蹲守民警一夜不敢合眼 小便车内解决

由于行动高度保密。一直到15日晚，了解案情的警员仍然仅限于局长及几名核心指挥员。

当晚9时左右，作为指挥此次行动的指挥员之一，为了完成对整个赌球网络1号人物明某德的监控，李警官开车来到回龙路的那家体彩销售网点附近，约半小时后，明某德离开销售点，回到定城文体路的纺织厂宿舍。

“他家就住在一楼，我把车停在小区内，然后一直等到第二天天亮，整整一夜，我没敢合眼，生怕他从我的眼皮底下溜走。”提到当天的行动，李警官略带几分尴尬地告诉记者，这次蹲守最令他难忘，“夜里小便的时候，我都不敢开车门，怕惊动了对方，所以只好在车里用矿泉水瓶子解决。”2月16日早上6时许，明某德走出家门，再次来到回龙路的体彩销售点，李警官一直死死盯住这个重要目标。

“直到上午9时，行动组的警员控制现场后，我悬了一整夜的心才放下来。”李警官告诉记者，2月16日早上，突击行动开始，警方在回龙路这个网络赌球总部，抓获包括明某德在内的5分犯罪嫌疑人及3名赌客，现场查获涉案赌资8万多元、大量作案工具和一辆奥迪A6轿车。

110多名涉赌人员落网 建省以来最大网络赌球案告破

2月16日早上，定安警方的斩获不仅于此，在全省“净网一号”专项行动中，定安警方派出由115名民警组成的20个行动小组，在省公安厅网警总队和洋浦、三亚公安局的全力支持下，对预定目标实施了精确打击，最终成功捣毁位于定安县城及仙沟、雷鸣等乡镇的7个赌博窝点，抓获犯罪嫌疑人26名(其中刑拘8名，行政处罚9名)，冻结、扣押涉案资金195余万元，缴获涉案电脑26台、手机11部、银行卡存折31张(本)、车辆4台以及下注单等涉案物品一批。

这个赌球网络的总部在定安县城内，服务器则在海口，总部以中国体育彩票销售点为掩护从事网络赌球。“他们的网站名称为‘服装销售后台系统’，事实上，打开后就是网络赌球的页面，这是一种具有一定科技含量，且隐敝性很高的犯罪。”李警官向记者介绍，除了定安以外，当天，海口、三亚、澄迈警方同时行动，将海南省在建省以来最大的这起网络赌球案件成功破获。

此次网络赌球案件累计涉及投注金额高达1.01亿元，短短几个月内，组织者从中非法谋利460多万元。目前，除个别嫌疑人在逃外，海南省各地警方共抓获110多名涉赌人员，其中39人已经被检察机关正式批捕。