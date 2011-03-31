部分酒店被曝用准星级等模糊概念诱骗消费者

部分酒店用“准X星”等模糊概念诱骗消费者

明明达不到三星级标准，酒店在经营过程中却谎称自己是三星级误导消费者消费。近日，记者采访了解到，部分酒店服务质量和硬件设施都达不到相应的星级标准，却以“X星级“、准X星”等模糊概念诱骗消费者，致其蒙受损失。

经济型酒店宣称“三星级”

不久前，记者通过电话预定了位于北京市东华门大街的唐悦酒店。电话中该酒店工作人员告诉记者该酒店为三星级。到酒店后，服务员将记者带入了预定好的218元特价房：一间没有窗户的半地下室。刚推开门，一阵霉味扑面而来。整个房间充满了装修后留下的难闻气味，令人呼吸困难。房间的灯光也很昏暗，看不清屋内陈设。“这样的房间能住人吗？”记者问。服务人员表示，房间前不久装修过，气味已经散了许多了，呆一会儿就能适应了，不会影响住宿。

记者表示房间难以入住，要求到所谓的“豪华间”看看。服务员将记者带到了位于二楼的一间房间。但是“豪华间”的情况也没有好多少。仅有的一扇小窗上积满了厚厚的灰尘，装修时留下的涂料还没有擦去。桌面、柜台上也有不少灰尘和水渍。更离谱的是，枕芯居然没有套上枕套，床单上还有一些毛发。服务员解释，因为酒店的枕套不够用，有的房间就没有铺，现在只能去把别的房间的床上用品拿来用。等到找来床单，服务员竟然让记者帮忙一起铺床，让人大跌眼镜。此外，记者在整个酒店没有发现一个消防安全指示标志。

这样的酒店也是三星级吗？记者询问酒店前台接线员，服务员称是经济型酒店。那为何在电话中却说是三星级酒店呢？前台表示，唐悦酒店是按照三星级的标准来建造的，有些硬件设备和服务标准比三星级酒店还高，可以称为三星级酒店。

标准规定禁用“准×星”“超×星”

记者了解到，按照最新版国家标准《旅游饭店星级划分及评定》和实施办法的要求，星级评定是旅游管理部门主持实施的国家标准评定工作。饭店星级有着严格的等级划分标准和评定规程，经评定达到相应星级标准的饭店，由全国旅游饭店星级评定机构颁发相应的星级证书和标志牌。星级标志的有效期为3年。未经旅游主管部门评定核准，任何宾馆饭店不得使用有关星级的称谓和标志，相关单位更不能滥标星级。任何饭店以“准X星”、“超X星”或者“相当于X星”等作为宣传手段的行为均属违法行为。

但据业内人士介绍，“酒店为准星级，按照星级标准建造”这一说法在业内非常普遍。最常见的是一些旅行社在给游客的旅游行程表中，非星级酒店往往用“准×星级”、“挂×星级”代替。事实上，一些酒店并未向旅游部门递交过申报星级酒店的申请材料，也未获得相应星级酒店的认定，但却长期对外声称自己是准三星级、准四星级，甚至是准五星级酒店。除了谎称星级，还有一些非星级酒店通过悬挂星级标志，或在店内旅客用品、宣传品或户外广告牌上印制星级符号，冒用星级称谓等方式进行自我宣传。

上海师范大学旅游学院副院长高峻分析，很多酒店明知所谓的“准×星”“超×星”并无任何权威部门认同，也无任何行业规定可查考还要这么做，一方面是想要在业界塑造一个“实力不俗”的形象，另一方面是为了提高收费：酒店提供的硬件、软件都是依照相关星级酒店的标准建造，因此顾客在此住宿、消费都要按照相对应的星级酒店付费。高峻说，经济型酒店最大的特点是将顾客的需求压缩到最低，强化住宿功能，减少成本支出，因此收费也比一些星级酒店便宜。以三星级为例，三星级酒店一般花费在三四百元，比经济型酒店贵出几十到上百元。“有利可图使很多达不到标准的酒店自封星号，消费者得不到相应的服务。”

消费者入住“星级”酒店要理性

北京市律师协会消费者权益保护委员会主任邱宝昌认为，星级评定是国家旅游局在酒店行业推行的与国际接轨、对酒店综合接待水平的国家级评定。因为其具有国家级标准，所以具有其普遍指导意义。很多消费者也觉得此类酒店的服务更加有保障。但眼下，一些低星级酒店的设备及服务质量却难以达标，还有一些酒店冲着消费者的这种心理谎称星级，因此消费者不能盲目轻信。尤其在进行异地预定时，消费者不要因为听到“星级”等词语就掉以轻心，要询问清楚是否是挂牌星级酒店。另外消费时要保留好入住凭证，万一发现问题，可以进行投诉，为自己争取权益。

高峻认为，一些酒店没有获得国家星级酒店的评定认可，但并不意味着就没有可执行的价格、服务标准。随着人们出行方式与消费需求的多样化发展，越来越多的酒店开始提倡更多的多样化、个性化服务。如一些精品商务酒店虽然配备的房间数量相对较少，但每个房间都有一个独特的主题，不同的房间价位也定得不一样，这种模式完全打破了一般星级酒店的消费模式，很富创意。“总之，对于消费者来说，不能以星级为消费的标准，可以选择一些知名度高的连锁经济型酒店，其实也能享受到相应的甚至更好的服务。”高峻说。