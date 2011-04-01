卖手机不如贴膜挣钱 业内爆手机膜成本不足5毛

业内人士爆料手机膜成本不足5毛

近年来随着大屏幕、触摸屏手机的兴起，作为手机业的衍生产品，保护膜风靡一时。“防静电、防辐射、防指纹”，“日韩进口”、“纳米材料”诸如此类的宣传比比皆是。不过，由于材质、做工的差异，手机膜市场鱼龙混杂，其中的暴利引得业内人士感叹：卖手机还不如卖手机膜挣钱！

报价悬殊 顾客心里没谱

在浙江杭州西溪数码港的入口前，一溜排了数个打着“专业手机贴膜”招牌的地摊。“最便宜的只要5元、10元，”一位流动摊贩说。“不过，你要高级的也有。日本进口的材料，防辐射、防静电、防紫外线，100元保证好！”但在这些贴膜上，找不到任何具体的制造商和生产地址。

数码港里的手机柜台，几乎都有保护膜出售。国产贴膜价格一般在10元~20元之间，日韩产品则报价在60至200元不等。“买手机贴膜挺多的，特别是iphone、ipad等高档货卖出后基本都会来贴膜。”二楼一家手机店店员说。当有人表示薄薄一张膜要一两百元难以接受时，该店员笑笑说：“西装一套都买了，还在乎一根皮带？”

“手机贴膜价格水分太大了！”消费者徐先生介绍，前不久他花近3000元买了一款手机，销售人员又鼓动他手机贴膜，并向他推荐一款号称高耐磨、防指纹的液晶膜，要价80元钱。一番讨价还价后，销售人员答应以20元的价格成交。“价格差别这么大，太没谱了。”徐先生打了退堂鼓。后来他到小区边的一个书报摊，花10元钱就买到了在手机店里看到的那种手机贴膜。不过，“手指一摸，照样留下指印，这个价格，也不用去指望什么防指纹、防辐射这样的高科技了。”徐先生自嘲道。

材质不一 让人眼花缭乱

打开淘宝网输入“手机贴膜”搜索，一下子跳出“宝贝”有数万件。报价最低的只有0.49元，高的有针对ipad的AG防刮防眩光贴膜205元。更有宣称“全球功能型屏幕保护膜专家”、“日本AR材料”、“高透屏幕膜”、“抗反射系列保护膜”等，让人眼花缭乱。

目前市面上的贴膜材料有PP材质、PVC材质、PET材质、ARM材质等几种。PP材质的贴膜比较软，透光性差，基本已淘汰；PVC材质贴膜比较柔软，易粘贴，但材质较厚，透光性一般；PET材质具有较高的透光性，撕下后不会留下残胶的痕迹，不容易出现气泡。它的缺点是反光度高，又容易在表面留下指纹及油渍的痕迹；ARM材质较好，但价格较贵。这种材质耐磨抗划能力强，贴上后没有气泡，透光性很好，撕下后不会留下痕迹。

得不偿失 劣质膜影响效果

“是不是手机触摸屏都要贴膜？”“我的苹果机应该贴什么膜好？”在手机论坛上，经常可以看到这样的提问。“其实手机贴膜可以算是手机美容业的一种。”浙江省移动电话维修协会专家认为，如果手机屏幕真的必须要有保护膜来保护才能安全使用，那手机厂家出产时就应该将保护膜作为标准配置。所谓“防辐射”之类基本上都是商家宣传的噱头，贴膜根本不会影响辐射。其实，一个合格的手机产品，对其触摸屏的耐磨性、灵敏性都有一定的指标要求，应该能保障在正常使用期限内的效果。

不过，出于爱护或美观的考虑，贴上质量好的保护膜可以锦上添花。但是选择贴膜也有讲究。如触摸屏，宜选磨砂的贴膜，因为磨砂可以降低指纹和油脂吸附。不是触摸屏的话可以选择防刮类，切不可盲目花大价钱买来路不明的产品。据介绍，有的膜一揭开有一股刺鼻的黏合剂气味，这样的胶水粘贴的膜会腐蚀手机的屏幕。一些劣质膜，反而大大降低屏幕透光度，易造成用眼疲劳。有的还会造成触摸屏灵敏度降低，影响使用效果。

据一位从事手机销售维修十多年的代理商透露，手机贴膜的成本其实很低，一张A4大小的贴膜一般只要5元钱，可以贴十来部手机，每次的成本不到5角钱。这样的成本，即使卖5元钱，身价也是起码翻了10倍。

他笑称，现在一般卖个手机也就赚个几十元钱，还不如一张薄膜赚钱。经过多年的市场竞争，现在各大手机品牌型号的价格都比较透明，利润空间很小，于是不少店家会以一个有吸引力的价格售机，再搭车销售贴膜及手机电池、充电器等配件，以扩大利润空间。但这些非原配材料的品质就不得而知了。