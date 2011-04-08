市场调研公司预测：拍照手机将突破十亿大关

中新网4月8日电 据国外媒体报道，日前，市场调研公司Strategy Analytics表示，受高端手机市场快速推动，全球拍照手机销量今年将突破10亿大关。

分析师Neil Mawston表示，高端拍照手机质量不断提高，对较低端的数码相机市场越来越有威胁。

Strategy Analytics称，今年拍照手机销量将较去年增加21%，达到11亿部，这或许使拍照手机首次突破10亿大关。

该公司预计，500万及更高像素的拍照手机今年销量将不止局限于翻番，或能达到3.61亿部，同时预计数码相机销量仅为1.3亿部。

Mawston表示，智能手机厂商，如诺基亚、宏达电等，不断推出高像素旗舰机型，使手机拍照质量持续改善。(中新网IT频道)