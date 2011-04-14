调查报告：油价上调后九成消费者认为偏贵且会继续走高

继2月20日本年度首次上调成品油价后，国家发改委于4月7日再次上调成品油价。调整后，国内多个城市的汽油零售价突破每升8元。油价上调对老百姓日常生活的影响已逐步显现。
为此，全球领先的市场研究集团－益普索(Ipsos)使用先进的在线研究方法对消费者进行了调查。本次益普索(Ipsos)调查于４月初执行，共1000份有效问卷，涵盖现有车主685人、潜在车主315人，覆盖29个省直辖市自治区的119个城市。益普索(Ipsos)研究数据揭示，高油价时代来临，新能源借势崛起。
益普索(Ipsos)对1000名被访者进行调查中发现，已经有52%认为油价偏贵，42%消费者已经认为油价很贵，很难承受（图A）。
消费者接受的汽油价格合理区间，50%的消费者选择4-6元/升， 30%的消费者选择6-8元/升为其合理油价预期。（图B）
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