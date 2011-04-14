新高油价时代 国内汽车行业2011年总体情况报告

4月21日-28日,上海国际车展将于上海新国际博览中心举行。消费者关注程度如何？大家关注哪些方面？哪些品牌？

为此，全球领先的市场研究集团－益普索(Ipsos)使用先进的在线研究方法，对行业重点关注的数个汽车热点话题进行了汇总和消费者问卷调查。

本次益普索(Ipsos)调查结果于４月初执行，共1000份有效问卷，涵盖现有车主685人、潜在车主315人，覆盖29个省直辖市自治区的119个城市。

德系车依旧主流，新能源“概念”走入现实

作为国内最顶尖的年度车展之一的上海车展即将在4月21日开幕。在全球汽车业看中国、中国汽车产销2011年将无疑保持世界第一的背景下，上海车展不仅展出规模比上届增长35%，中国首发新车也将达到100辆的历史新高。在此情形下，其关注度持续升温。

益普索(Ipsos)的调研结果显示，八成被访者显示出对车展的极大热情：有38%的车主强烈关注上海车展，较为关注的也占到44% （图A）。与以往车展不同，本次车展首次将中外汽车公司安排在同一个展厅，自主品牌与国际巨头同堂亮相。相信如此大的比例群体的关注和参与，此次车展将成为2011年全球最为瞩目的汽车展，人数也将创历史新高。

图A： 对上海国际车展的关注度？

数据来源：益普索(Ipsos)

在“创新•未来”的主题下，新能源汽车无疑是绝对热点，尤其是在零售油价创新高和我国《节能与新能源汽车产业规划(2011-2020年)》即将推出之际。益普索(Ipsos)调查显示，高达近八成的消费者对新能源表现出极大的热情（图B）。

综合来看，本届上海车展上的节能与新能源汽车将呈现出趋向实用化、市场化的趋势，本次车展上节能与新能源汽车型的首要关注点将从“技术”变成“实用”，那些已进入实用的混动车型或是接近实用的纯电动车型会成为本届车展上值得关注的重点车型。