福布斯胡润慈善榜数据打架

昨天，福布斯和胡润先后发布了最新的中国慈善榜单。由于计算方式不同，两大榜单上前三名的名单并不一致，而且数据相差悬殊。

昨天，福布斯中文版第六次发布的中国慈善榜显示，大连万达集团董事长王健林(专栏)、福耀集团董事局主席曹德旺(专栏)、泛海控股集团董事长卢志强(专栏)分别以12.8亿元、10.3 亿元、5.5亿元的现金捐赠额名列前三位。其中，大连万达集团董事长王健林以个人名义向南京市政府捐款10亿元，用于金陵大报恩寺重建，成为中国慈善史上数额最大的单笔个人捐赠。在昨天发布的胡润版慈善榜单上，曹德旺家族以45.8亿元的捐赠额成为“中国最慷慨的慈善家”，王健林以11.8亿元位列第二，朱孟依(专栏)家族以6.6亿元位列第三。

记者发现，两大榜单数据“打架”，是因为其计算方式不同。今年4月份，曹德旺家族将持有的3亿股福耀玻璃股票捐赠给“河仁慈善基金会”，以福耀玻璃4月13日的收盘价计算，这笔捐赠市值达35.5亿元。胡润在计算数据时，以2010年1月1日至2011年4月14日的捐赠额为统计范围，将该股票额一并计算在内，而福布斯并没有计算该数据，这导致两大榜单上，曹德旺家族的捐款额相差35亿多元。

福布斯认为，企业家在慷慨的同时，变得更“苛刻”了。去年5月，曹德旺通过中国扶贫基金会向西南五省干旱灾区捐助2亿元的计划近乎夭折，因为他提出了严格的要求：要在半年内将2亿元善款发放到近10万农户手中，差错率不超过1%；管理费不超过善款的3%，而现行《基金会管理办法》规定的管理费最高比例是10%。为了保证执行效果，曹德旺组建了专业的监督委员会，对善款的使用情况进行监督，并请新闻媒体全程监督。如此严苛的捐款条件为曹德旺赢得了“最苛刻的捐款人”的称号，并首开了中国捐赠者对善款去向问责的先河。福布斯中文版执行主编刘瑞明表示：“希望在慈善捐款大跃进的同时，善款的使用能更加精细化，更加透明化。”