绿公司发起《企业绿色会计项目报告》 助航企业腾飞

【中国企业家网】2011年4月22日青岛：在第四届中国绿色公司年会上，由道农研究院、中国企业家俱乐部、用友公司（集团）（UFIDA）联合发起、SGS通标标准技术服务有限公司予以技术支持的《企业绿色会计项目报告》举行了隆重的项目发起仪式。

《企业绿色会计项目报告》是对企业可持续发展问题进行量化分析研究的大胆探索与尝试。项目将在“经济”、“环境”和“社会”的综合框架下，识别企业可持续发展关键要素并寻求关键要素与财务数据之间的关联关系，以期更系统有效地为企业可持续发展提供解决方案、为企业“绿色决策”提供科学有力的决策依据，从而助力企业长期持续健康发展。

欧盟驻华代表团团长艾德和、国家创新与发展战略研究会副会长吴建民、阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官马云、复星高科技（集团）有限公司董事长郭广昌、用友软件股份有限公司董事长兼首席执行官王文京、蒙牛集团创始人牛根生、远东控股集团有限公司董事局主席蒋锡培、中国企业家俱乐部创始人刘东华等各界人士参与了项目报告发布仪式。

《企业绿色会计项目报告》发布仪式由中国企业家俱乐部专家杨鹏博士主持，用友公司高级副总裁郑雨林先生、SGS通标标准技术服务有限公司副总裁马晓野先生、中国人民大学商学院教授张瑞君教授作为发言嘉宾出席发布仪式并一起畅谈了企业绿色会计项目发展的意义和前景。

在气候变化和“绿色经济”浪潮的宏观背景下，现代企业管理与发展需要综合考虑社会、环境与经济的长期可持续发展。但大多数企业面临着统计方法和数据的缺失和企业先行会计制度的局限的困扰，因此很难将可持续发展融入到企业整体战略决策之中。企业绿色会计项目是通过对企业可持续发展关键要素的提取和分析为企业实践提供可行方法和工具。“绿色”是指在可持续发展理论框架下，通过对企业可持续发展关键要素的提取和分析为企业实践提供可行测量方法和工具。“会计”（Accounting）是将分析对象进行量化分解，发现相互关联性。这种“让数据说话”的方式，将财务信息与非财务信息相联结，使企业能更加明晰隐性风险或潜在机遇。有助于企业以更系统的方式思考可持续发展问题和优化企业整体战略框架

在项目报告发布会上，用友公司高级副总裁郑雨林先生特别指出“绿色会计”理念与用友的企业经营理念高度一致。2010年用友公司首次提出“幸福企业”的商业理念，即“高效”、“创新”和“绿色”。用友公司不仅倡导客户和中国企业创建幸福企业，用友自身更是把“幸福企业”纳入用友的企业文化之中。在倡导可持续发展和“绿色公司”理念的前提下，绿色公司商业理念的落地需要体系和制度的支撑，“绿色会计”将会是综合高效的科学体系助力企业持续健康发展。

SGS通标标准技术服务有限公司副总裁马晓野先生表示，企业绿色会计项目的作用不应止步于“亮家底”。识别相关因素、增加透明度是第一步，将识别出的关键指标与企业的财务指标进行科学的、有机的联系是第二步；通过可核查、可度量的时间序列方法体现出企业在可持续发展方面的进步是更重要的一部。

杨鹏博士表示，“企业绿色会计”旨在全面评价和考察企业发展绩效。不仅助力企业持续健康发展，也有助企业可持续发展的制度建设。