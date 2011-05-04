《中国境外投资》：中国企业的海外并购困境调查

中国企业海外并购，到底缺什么？

最近几年，由于国际金融危机的影响，全球外国直接投资规模明显萎缩。不过，中国企业的海外投资却是个例外。与国外企业形成鲜明对比，中国企业海外投资的步伐大大加快，在全球能源、采矿、制造等领域频频出手。2010年上半年，中国直接境外投资额也达到230亿美元，其中有七桩交易分别超过10亿美 元。

根据2009年联合国贸易发展大会(UNCTAD)提供的2010年世界投资报告，中国大陆海外投资总额位居世界第六位。正式数据显示2009年中 国海外投资总额达到565.3亿美元，其中84.5%属于战略投资，15.5%属于金融投资。2009年，中国是世界最大的能源电力领域收购并购投资方， 世界第二大原材料领域投资方。2009年，中国还是继美国和法国之后的第三大外国收并购投资方。

商务部的最新数据显示，2010年中国的非金融海外直接投资达到了590亿美元，比上一年增长了36.3%。这些投资涉及到129个国家和地区的3125家企业（MOFCOM 2010)。

然而，中国企业的海外并购之路走得并不顺利。其中重大挫折屡见不鲜，经典案例却所见甚少。来自麦肯锡公司的一份研究报告指出，“过去20年里全球大型的企业 兼并案中取得预期效果的比例低于50%，而具体到中国则有67%的海外投资不成功”。究其原因，中国企业海外并购除了对行业产业链分析不充分，市场发展趋势误判，自我评估过高等之外，对被并购公司所在国的法律环境、劳务市场、税收结构等方面的信息缺失，也对并购进程和并购结果产生了重大的影响。荷兰威科集团新近推出的《中国境外投资》正是要解决这个问题。

海外并购，资金准备只是第一步

中国企业经过多年的积累，在资金上终于具有了海外收购的实力；即便资金不足，也有多种融资通道可以解决资金问题。这些专业资金充足，但无海外运营的 企业需要对海外收购持谨慎态度，不能认为自己资本实力雄厚，就信心膨胀，一心想要“海外抄底”，对收购进程中可能遇到的法律、金融、审计甚至政治、文化因素不予以审慎考量。海外收购作为极其复杂的过程，所需时间漫长，程序复杂，任何环节出现问题，都有可能使收购前功尽弃。资金的准备只是第一步，收购相关知识的了解、技巧的运用、经验的积累才是关键。就像寻宝，当人员、资金一切到位，包括寻宝图在内的信息的掌握、风险的控制，便成为最终能否成功的关键。

中国企业远征海外需要一张寻宝图；荷兰威科集团最新出版的《中国境外投资》就是这样一张寻宝图。帮助中国企业解决既“走不走出去”和“怎么走出去”两个纠结问题之后 “走出去后怎么办”又一关键问题。

《中国境外投资》的独特之处

《中国境外投资》探讨了亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲在内的23个国家的境内投资机制，对 这些国家的投资气候、一般境内投资及中国境内投资相关数据，政府批准和登记要求、投资工具、并购与合并控制、融资外汇控制、物业法、知识产权、反垄断、劳 动法、投资者责任、争端解决、税收等问题进行一一介绍。来自世界各地律师事务所的23份国家报告的独家汇编(英语)，不仅探讨了各自所在司法辖区的境内投 资机制，同时也是中国境外投资所依照的中华人民共和国法律法规(双语)的汇编。从覆盖领域的全面性来看，《中国境外投资》是独一无二的。迄今为止，还没有 一本涉及20个以上国家境外投资的综合性法律指南。特别是，税收规划以及如何优化超过23个国家的税收结构等重要话题很少能在一本专著中全面述及。现在， 《中国境外投资》做到了。

关于荷兰威科集团

荷兰威科集团为全球的税务、会计、金融服务、法律法规和医疗卫生领域的专业人士提供信息产品和服务。威科集团总部位于荷兰的阿姆斯特丹，业务遍布欧洲、北美、亚太以及拉丁美洲的40个国家，全球约有20,000名员工。威科集团2010年收入达35.56亿欧元。

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