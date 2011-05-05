新传播格局下中国品牌发展建设之路

5月3日，中视金桥国际传媒集团与中国商务广告协会《国际品牌观察》杂志签订战略合作框架协议。本次合作协议的达成，标志着中视金桥在企业品牌营销领域的进一步拓展和延伸。

《国际品牌观察》（原《国际广告》）创刊于1985年，是由商务部主管、中国商务广告协会主办的月刊杂志。作为国内第一家广告专业月刊，26年来，《国际品牌观察》立足国内、面向世界，注重信息与实用性，极具战略参考、实践借鉴与研究收藏价值。作为同类期刊的第一品牌，该杂志更连续多年获得美国哥伦比亚新闻评论“中国标杆品牌”称号。

中视金桥12年来在媒体运营方面积累了丰富经验。自2010年开始集团化运作模式后，中视金桥更不断扩大整合优质媒体资源，形成全方位的媒体资源传播平台。《国际品牌观察》杂志社社长及总编辑刘立宾表示：“面对新的经济形势和传播格局，相信双方的合作一定能在杂志的内容建设、经营管理、价值挖掘等方面开创新格局，为中国品牌的发展注入新活力。”

中视金桥董事局主席陈新表示：“《国际品牌观察》在广告传媒业具有高度专业性和权威性，我们非常高兴能与这样的优质媒体合作，共同促进中国品牌和中国广告业的发展。”

中国商务广告协会会长周可仁对于此次合作给予高度评价，认为双方可互相借助自身在广告传媒业的领先优势以及品牌理论前瞻、广告趋势观察、品牌实用研究方面的优势，以更专业、更领先、更丰富的品牌资源媒体平台，引领行业发展的同时更推动中国品牌发展建设。

出席本次会议的主要领导包括中国商务广告协会会长周可仁、《国际品牌观察》杂志社长及总编辑刘立宾、中视金桥首席顾问刘保孚、中视金桥董事局主席陈新。