KPCB发布《移动互联网趋势报告》

全球移动互联网发展趋势报告发布

5月10日消息，知名风投公司KPCB(Kleiner Perkins Caufield &Byers)日前发布了《移动互联网趋势报告》，该报告通过10大点分析了全球移动互联网发展趋势。传奇风投、KPCB合伙人约翰·杜尔(John Doerr)曾说，“我们正处于一个新时代的开始，社交网络创新者正为用户重新想象和重新定义一个网络 ，这一网络超越文档和网站。”

随着智能手机、平板电脑等移动设备的出现，移动互联网这一新兴事物蓬勃发展，移动平台正式进入大众市场。当然，在这一发展过程中，也会遭遇一些成长的难题，比如营收模式等。不过无论如何，移动互联网时代正在来临。

《移动互联网趋势报告》由KPCB合伙人马特·默菲(Matt Murphy)及有“网络女皇”之称的全球著名互联网分析师玛丽·米克(Mary Meeker)共同撰写。以下是具体分析：

报告要点：

1.移动平台进入大众市场

2.移动互联网是全球性的

3.社交网络加速向移动网络发展

4.移动网络使用时间增长

5.移动广告-成长迅速，但营收并不令人不满意

6.移动商务-改变购买行为

7.虚拟物品及应用内商务出现

8.不是所有平台都一样

9.变化加速，新玩家快速出现

10.概述。

1.移动平台进入大众市场

1)iPod改变了媒体行业，iPhone进一步助力，iPad的快速增长则令前两者望尘莫及。

iPad vs.iPod vs.iPhone推出后前3季度全球累计出货量

2)iTunes的出现改变了媒体行业，但App Store的出现令其失色。

iTunes和App Store推出后前10个季度音乐/视频/电影vs.应用累计下载量

3)Android冲击大众市场。

Android前9个季度全球累计出货量

4)台式机+笔记本电脑vs.智能手机+平板电脑。

如图所示，到2011年全球智能手机+平板电脑出货量将超越台式机+笔记本电脑出货量（2005-2013年趋势图 ）