［内容简要］：经历了出生、剪脐带、独立生长的过程后，支付宝开始应对下一个棘手的问题：拿户口。

马云控股的中资公司最终全资拥有了支付宝。图／IC

支付宝公司的办公地点要搬家了。新办公地点在隔一条街的杭州黄龙时代广场，整座楼可以承载4000人的办公规模，这让员工们很“high”。内网上，两千多号员工们热烈地讨论着：“健身房里，应该有咖啡比较好。”

支付宝公司外，人们讨论得更激烈，是关于这家公司的另一种“搬家”：户口，从国外搬到了国内。

2009年6月和2010年8月，支付宝分别将自己70%和30%的股份，从阿里巴巴集团全资子公司Alipay e-commerce corp(简称Alipay，注册于开曼群岛)，搬到了一个全中资公司——浙江阿里巴巴商务有限公司(简称“浙江阿里巴巴”)名下。

浙江阿里巴巴是由马云和阿里巴巴18位创始人之一的谢世煌控股的内资公司，其中，马云和谢世煌分别占80%和20%的股份。与阿里巴巴公司没有任何股权和资金上的关系。

阿里巴巴董事会主席马云称，这是支付宝为了应对央行出台的《非金融机构支付服务管理办法》而做出的举动，以此保证支付宝可以获得牌照。

但是，这个举动也意味着阿里巴巴上市公司的业务中减少了支付这一块，对上市公司而言无疑是一个巨大损失。

2011年5月，阿里巴巴大股东雅虎就跳出来发表声明，称：支付宝重组时并未获得阿里巴巴集团董事会和股东批准。

一场关于“爱国”还是“流氓”的争论，开始附着在支付宝身上。

疯狂生长

2003年，在杭州湖畔花园小区，一处三室两厅的房子里，支付宝仅仅是淘宝公司里一个有一两个人的部门，这个部门负责淘宝交易中的担保交易：买家买下淘宝的东西后，先把钱打进这个担保交易部门，买家收到货后再把钱打进卖家账户。

作为淘宝网上交易双方信用的第三方担保平台，支付宝诞生之初，仅仅是完成淘宝交易的一个辅助工具。但是，它的信用担保功能，迎合了中国消费者的口味。

直到2004年12月，支付宝公司成立，从淘宝公司中分离出来。

此时，支付宝的业务完全是淘宝给的。公司领导层对于支付宝到底能发挥多大功能，心里还没有谱。

作为创业元老，倪行军和江潇都记得，大家经常会讨论出一个不是结果的结果：“除了淘宝，也能给别的业务做支付，最好是只要网上交易的，都能做。”

倪行军是创业技术团队里的“大拿”。当时，发展到一二十个人的支付宝团队，领导基本上全是技术人员，财务、行政则由淘宝帮忙做。江潇是支付宝的财务元老，如今是支付宝安全运营组总监。

马云把金庸的武侠江湖带到公司里，每个员工有个武侠化名。倪行军的化名是“苗人凤”，基本不看武侠小说的他选这个名字的原因很随便，“别的名字都被别人抢去了，我看着没被抢的，选了这个。”江潇化名“胡青牛”，因为财务部全是女生，大家都从《倚天屠龙记》里选了名字，作为唯一一个男生，他选了一个“最痴情”的角色。

“最开始，我们没有业务部门，没有市场部门，主要任务就是技术开发新产品，保证交易顺畅。”“苗人凤”还记得，支付宝刚刚从淘宝独立出来时，公司三四个业务骨干经常坐在一起畅谈支付宝的未来。“胡青牛”对《中国周刊》记者回忆，“有一次，‘铁木真’问我们，觉得支付宝日交易额能达到多少算多。”

“铁木真”，是时任支付宝总经理的陆兆禧的公司化名。

“我觉得每天100万（人民币）交易量，那就太了不起了。”一个同事说。

“你也太小家子气了。”铁木真一副很不屑的表情。

“1000万？”

“恩，1000万差不多。”“铁木真”的这个回答，让周围的人觉得不可思议。

没几个月，100万了！公司上下二十几个人跑到KTV庆祝。马云也来了，唱了一首《爱拼才会赢》。他举着话筒，大声宣布：“以后每突破一百万，我就请团队吃一次饭。”

“苗人凤”说，这个许诺没有实现，因为后来的业绩太好了，远远超过马云请吃饭的速度。他还记得，2005年一年，支付宝每天一个台阶，三四个公司骨干，包括“铁木真”在内，习惯每天晚上在各家电脑前盯着屏幕直到12点，看着数字往上蹿，“兴奋得睡不着觉”。

三四个男人奖赏自己的方式是抽根烟。有一天，交易额直冲700万元，正准备抽根烟庆祝的“苗人凤”看到电脑屏幕上跳出来一句话，“这次不能抽抽烟算了啊，得想点别的庆祝方法。”

“裸奔吧!”

没人反对，三个人就这么定下来。

第二天，刚到办公室的“苗人凤”，被围上来的同事扒掉上衣，绕办公室裸奔。一向内敛的他当时“很兴奋”。如今回忆起来，他很肯定地对《中国周刊》记者说，“办公室所有人一定都看到了。”

现在，这个庆祝方式被保留下来，还多了花样：敲锣打鼓开道，装扮各种角色，楼上楼下“裸奔”。

也就是在这一年，雅虎以10亿美元现金加雅虎中国全部资产和经营权换取了阿里巴巴集团约40%的普通股，并拥有35%的投票权，成为阿里巴巴最大的股东。此时，支付宝是阿里巴巴旗下的全资子公司，雅虎间接拥有支付宝的资产。