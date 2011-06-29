中华英才网发布《第九届大学生最佳雇主调查报告》

第九届大学生最佳雇主调查报告于6月23日揭晓，本届调查基于764所高校近20万学生的投票，最终评选出“最佳雇主TOP50排行榜”和“最佳雇主行业TOP10排行榜”。在“最佳雇主TOP50排行榜”中，中国移动、中国银行、阿里巴巴、微软和中国工商银行分占前五名。

国企优势缩小，外企、民企重受青睐

在今年调查中，大学生对国企的雇主品牌认可度经历了2010年的大幅增长后，今年有所回落，对其他两类企业的优势也有减少。而外资企业的雇主品牌认可度在经历了2010年大幅下降后，逐渐提升。

在本次调查关于大学生选择企业偏好的企业性质时，也表现出类似的规律，国企优势缩小，外企重受青睐。2010年经济危机中，仅有14.5%的大学生选择外商独资企业作为自己的首选企业类型，但今年这个比例上升到32%。

而近期互联网的上市热潮更是激起了这些行业对人才的吸引力，引发了大学生的关注热度，在今年新上榜的企业里我们还能找到新浪、搜狐等中国一流门户网站的身影。而凭借互联网领域的优势，民营企业战胜外企在今年大学生雇主品牌认可度中占据次席。

另外，国有企业在能源、金融、电信行业仍保持着在雇主品牌认可度上的绝对优势。

教育、文化类行业赶超金融，成大学生最偏好行业

从大学生最偏好的十大行业分析中看，今年教育、文化类行业超过了连续三年排名首位的金融，最终以9.6%的比例成为大学生最偏好的行业。而在2009年，教育、文化类行业并没有进入大学生最偏好行业的前十大榜单中。

在我国“十二五”规划中，教育和文化产业各自作为独立的一篇被重点论述和讨论。可见大学生体现出的对政策的高度敏感。

引人注目的是，后危机时代初始的2011年，中国出口在持续复苏，消费增速保持平稳，相比去年，大学生表现更为谨慎乐观的就业信心。

京沪对人才吸引力高，广州面临省内城市的人才争夺

本次最佳雇主调查还发现：无论是对本地还是外地学生，广州对人才的吸引力都要低于北京和上海。

调查显示，在全国范围内，有9.1%的大学生希望毕业后在北京工作；其次是上海，吸引了全国5.2%的大学生；广州的吸引力略低，只有3.8%。从对本地院校大学生的吸引力上看，上海和北京的吸引力很强，各自吸引了当地院校72.2%和71.9%的大学生。相比之下，广州只有 52.7%。

城市对人才的吸引力一方面取决于城市的发展水平、发展前景和宜居水平，另一方面还受邻近城市的影响，周边高竞争力且高校不集中的城市对人才的需求尤为强烈。

北京附近竞争力水平较高的城市只有天津，而天津重点大学众多，人才储备充足，不需要与北京大力争夺人才，因此北京面临的人才竞争压力较小。而上海附近竞争力水平较高的城市虽然较多，但上海城市竞争力排名全国第二，仅次于香港，其周边城市的综合实力远在其下。另外，长三角地区教育水平整体较发达，除上海高校外，南京与杭州也有为数众多的优秀高校，这些城市本地人才产出较为充足，与上海的人才争夺并不激烈。

相比之下，广州不仅遭遇周边多所城市的竞争，而和上海不同的是，广州城市竞争力排名全国第六，低于其邻近排名第四的深圳，而且同处于广东省的佛山和东莞近年来发展增速，因此这些高速发展和高竞争力的城市对人才的需求都十分旺盛。所以在人才上对广州形成巨大威胁，这也导致了广州对本地的人才吸引力较低。