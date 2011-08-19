我国一卫星发射失利 专家称不会影响天宫一号

火箭故障一卫星发射失利
实践十一号04星火箭发生故障，未能进入预定轨道
据新华社 北京时间18日17时28分，我国在酒泉卫星发射中心用“长征二号丙”运载火箭发射“实践十一号04星”。火箭飞行过程中发生故障，卫星未能进入预定轨道。具体原因正在分析中。
“不会影响天宫一号”
今天凌晨，中国科学院院士、中国载人航天工程突出贡献者奖章获得者王家骐表示，实践十一号04星属于科学卫星，用作科学实验。北京一名军事观察员表示，从新闻中可以看出，此次发射失利问题出在火箭上，没有将卫星发射到预定高度。
“这意味着实践十一号04星不能工作了，但由于不知道上升到什么高度发生问题，无法判断原因。”该观察员说，如果是飞行前段发生故障，可能在中国国土降落；如果在飞行末段发生故障，会飞一段时间后，坠落到太平洋内。
这名观察员说，该卫星发射所用运载火箭与“天宫一号”属于不同型号，不会影响到天宫一号的发射。据其介绍，天宫一号使用长征二号F运载火箭发射。本报记者 仲玉维
■ 资料
长征二号丙
公开资料显示，长征二号丙火箭是在“长征二号”火箭基础上改进设计研制而成，采用大推力液体火箭发动机，在此次发射失利前，该系列运载火箭发射成功率为100%。
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