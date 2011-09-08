2011-2012全球竞争力排名前十国家

世界经济论坛7日通过日内瓦-北京连线的方式发布了《2011-2012全球竞争力报告》，最新排名前十的分别是：瑞士、新加坡、瑞典、芬兰、美国、德国、荷兰、丹麦、日本、英国。其中中国内陆排名第26位，比上一年度上升一名，中国香港排名第11位，中国台湾排名第13位。

瑞士(资料图)

瑞士连续第三年被评为世界最具竞争力的经济体。