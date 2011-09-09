新加坡和中国取得优良竞争力排名成绩 亚洲各国表现各不相同

瑞士日内瓦 2011年9月7日消息 – 在世界经济论坛今日发布的《2011-2012年全球竞争力报告》排名中，新加坡超越瑞典上升至第二位。瑞士连续第三年拔得头筹。中国继续进步，最新排名第26位，大幅领先金砖五国其他成员。日本（9）下降三位，但仍在前10名之列。香港排名第11位，中国台湾排名第13位。马来西亚跃升5位至第21名，紧随澳大利亚之后。尽管在前30位中有着强劲表现，亚洲发展中国家近年来的显著竞争力增长势头在趋于放缓。包括印度尼西亚(46)、印度(56)和越南(65)在内的一些国家排名止步不前，正如人们所担心的，保持它们增长动力所必须的改革和投资迟迟没有到位。

美国排名连续第三年下滑，今年又下降一位至第5名。除了宏观经济越来越脆弱之外，美国制度环境的某些方面继续让一些商界领导者感到担忧，尤其是公众对政治人物的信任度较低和对于政府效率低下的担心。但积极的一面是：自从金融危机以来，银行和金融机构首次出现了复苏，它们被认为是比之前更健康和高效了。

在欧元区，德国继续位居前列，尽管下降了一位至第6名；荷兰（7）的排名上升一位，法国下降三位至第18名，希腊继续下降趋势，排名第90位。提升竞争力的改革将在振兴此地区的增长和应对其关键挑战、财政整顿和顽固的失业问题等方面发挥关键作用。

排名结果表明：发达经济体的竞争力在过去7年间停滞不前，但很多新兴市场的竞争力却有了改善，让它们的增长更加稳健，这反映出经济活动正在从发达经济体转至新兴经济体。

在大型发展中经济体中，中国（26）继续保持领先，排名再次上升一位，进一步巩固了它在前30名的地位。在其他4个金砖五国经济体中，南非(50)和巴西(53)的排名有所上升，而印度(56)和俄罗斯(66)略有下降。一些亚洲经济体表现强劲，日本（9）和香港（11）也位列前20位。

中东方面，卡塔尔(14)稳固了它在前20名中的地位，沙特阿拉伯(17)首次进入20强，然后是以色列(22)、阿联酋(27)、科威特(34)和巴林(37)。大多数海湾国家继续近年来的上升趋势。在撒哈拉沙漠以南的非洲地区，南非(50)和毛里求斯(54)位列排名前50%，其后是二线最佳区域表现者卢旺达(70)、博茨瓦纳(80)和纳米比亚(83)。拉丁美洲方面，智利(31)继续保持领先地位，其他一些国家的竞争力也有所上升，例如巴拿马(49)、巴西(53)、墨西哥(58)和秘鲁(67)。阅读报告的更多重点。