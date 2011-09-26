甘肃耗资80亿高速公路仅80天后遍布水坑

修高速难，在西北修高速相对更难，但是在地形狭长资金短缺的甘肃来说，修一条高速那更是难上加难。从2007年开始，甘肃开始修建天水到定西的高速公路，这条路被称作是甘肃高速通道中的咽喉，倍受各界期待的这条高速，在历时四年时间，耗资超过80亿元之后终于全线通车了。然而通车仅仅几个月，意想不到的事情就发生了。

这是记者从天定高速公路，天水至关子段拍摄到的画面，高速路上地面坑洼不平，补丁随处可见，不少沥青路面被碾压后像被割开一道道裂口，行车道上大坑槽密集的连在一起，绵延近30公里。

由于昨天晚上下过了雨，所以现在路面上的水坑我们看的比较明显，就拿我们现在所站这一段30米的道路来说，在这个30米的道路上，像这样直径在20 公分左右的水坑大概就有七八个。我们以中间这个水坑为例，捡个矿泉水瓶子量一下它的深度，大概就有这么深，像中间那个水坑的深度可能会更深一些。

这条235公里长的天定高速路，是连霍国道主干线的重要路段，连接着我们中南、华北地区。按照建设方案的设想，建成后天水到兰州的行车时间，将由五个小时缩短至三个小时，西安到兰州的行车时间，将由十个小时缩短至六个小时，直接惠及沿线近700万人口。

这条高路如今看上去这样的伤痕累累，会不会是因为年久失修，不堪重负，才出现了如此严重的路面问题呢？但出乎意料的是，记者在权威网站上查询到的答案是，全线竣工时间居然为2011年5月31日。短短三个月的时间，5月底全线竣工通车时的平坦宽阔，在8月中旬就被凹凸起伏所替代，前后80天的时间，看到的景象却截然不同。

司机：不行，（这条路）路矿糟糕的很，才通它（路）就烂得很，你看，几天就压坏了，路面就是坑坑洼洼，油刚铺上就毁了。

司机：一边走嘛（半幅通车），走起来不太忙便。

司机：三个月都成这样了，以后怎么走，根本就不好走，有一段路就太颠了。

我们选取天水至关子段，由动向西5公里处，在早上9点，用15分钟时间做了统计。15分钟内，在80辆经过此路段的车辆中，有三分之一的车辆在高速行驶时无法避让开位于道路中央的坑槽。

司机：白天还可以（行驶），晚上的话，特别危险。这个路才修了半年时间就成这样的路了。

司机：晚上（开车的时候）那个大坑多得很，晚上不注意就掉下去，我们一块好几个（车轮）都掉下去。

双向四车道，设计时速80公里的高速路，三个月后却只能实行半幅通车，缓慢驶过的车队继续碾压着天定高速伤痕累累的疤痕。

耗资80多亿元的天定高速竟然熬不过80天，崭新的高速公路为什么会出现如此大面积的严重的伤痕呢，天定高速损坏的部分什么时候能够修复，破损的路面又该如何处理，我们继续来看记者的调查。

几经周折，记者终于见到了主管这条高速公路的甘肃省交通厅工程处处长谈应鹏。

谈应鹏（甘肃省交通厅工程处处长）：（今年）8月初决定就是返工。

记者：现在又返工，那这钱不是白花了吗？

谈应鹏：肯定是有损失嘛，肯定造成损失嘛。

一条耗时四年，耗资80亿的国家级高速路，全线竣工才80天竟然就要全面返工。

谈应鹏：我也干了30年了，像这样大面积的破坏真的很少见。6月中旬我们就发现了，一坨一坨的，那个时候是少量的，边修补边调查，在这个中间，问题在不断地扩大。

天定高速要返工，就意味着这条甘肃东部大动脉不得不暂时关闭。甘肃省高速公路感觉局公布的路网信息显示，自9月4日零时起，天定高速公路全段进行施工，禁止四轴以上车辆驶入。