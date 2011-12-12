央视披露名牌白酒造假链 茅台酒瓶最高可卖4500

信息时报讯 据央视《每周质量报告》报道，根据统计，今年前11个月，全国白酒产量达到了近800万吨，同比增长超过了25%，产值突破2000亿元，同比增长超过30%。与此同时，不少名酒的价格也在不断上涨。就在这样的大背景之下，白酒造假、尤其是名牌白酒造假就成了一些不法分子的生财之道。不久前，湖南公安、工商等部门破获了制售假冒名牌白酒的案件。出人意料的是，被捕的酒商并不如往常一样用一些低劣的酒精作假，而是通过各种途径精心制作假酒，其制酒源甚至配有酿酒师和品酒师，至于名酒的各种配套标志也一应俱全。

据湖南省怀化市工商局鹤城分局副局长赵忠华介绍，今年以来，不断有人举报：在怀化市工商局鹤城分局辖区内，有人开着一辆灰色的小面包车兜售假酒。随后，公安和工商执法人员联合行动，对这个造假酒的窝点进行了突击检查。

执法人员发现，涉及造假的白酒包括国窖1573、茅台、酒鬼、剑南春、泸州老窖等多个知名品牌，案值430多万元。除了发现有灌好假酒的酒瓶外，办案民警还发现在另外两个昏暗的房间里，存放着许多白酒包装箱和一些塑料大桶及酒缸。

不仅如此，民警们还发现了一些名酒的商标、合格证，以及用来灌瓶、封口的机器。其中一个设备专门用于国窖1573酒瓶的包装封口，完成后一般人根本辨别不出来真假。

酒源：私酒厂专门仿酿 味道口感可乱真

民警们经过调查发现，由于使用的是同一香型的白酒来勾兑名酒，因此周某生产的假酒不容易被发现，而为了制造出假的茅台酒，犯罪嫌疑人周某花了更多的心思。

周某供称，所谓的“茅台酒”，其实就是从茅台镇那些私营酒厂里面就买酒过来，他们那里都有酿酒师、有品酒师，搞出来的酒质量跟酒厂的酒基本上就是味道差不多了 。

此外，周某的窝点不光生产一般的名酒，一些市场上销路好的名酒年份酒，他也能假冒生产。在生产窝点里，就发现了所谓15年和50年的茅台年份酒，不过周某交代，这两种酒，在他这里生产用的就是同一种原料酒，只不过换了不同包装而已。

办案人员介绍，为了迷惑 消费 者，周某不光挖空心思选择香型相同、口感相近的白酒冒充各类名酒，还特别注意这些名酒外包装上的一些小细节，使其更具有欺骗性。

包装：“间谍式”买酒瓶 上下线都取假名

50年年份的茅台酒，市价将近三万块钱一瓶，为了仿冒程度更逼真，周某不仅在标码上下了功夫，就连作为高档酒应有配套的仿古小酒杯、防伪打火机，防伪使用说明，都做到了“应有尽有”。

通过对周某的调查，专案组民警在重庆将为他提供这些小酒杯犯罪嫌疑人人唐某抓获归案。据唐某供称，自己向周某提供的主要是五粮液酒瓶和茅台的酒杯、玻璃杯，每两个玻璃杯自己进货是33块8，卖给周某是35块钱。唐某还称，自己还有“上线”，只要“下线”向自己要瓶子，他就会向重庆的“上线”汇报，直接把货发到物流中去。虽然都知道对方买这些货物的用途。但是，唐某的上游和下游的客户都不直接进行交易，唐某跟他们沟通都直接用假名。“比方说有个唐老板，(我叫他)老李，他实际都不姓李，实际都是假的”唐某表示。在抓获唐某之后，办案民警根据相关线索，数次北上北京，哈尔滨，南下广东，福建，最终抓获其他7名犯罪嫌疑人。

反思：服务员当卧底 名酒瓶回收存漏洞

据了解，在全国各地的物质回收行业，都有人专门从事名酒瓶回收的交易，越是好酒的酒瓶，其回收价格也越高。记者通过网络找到了几家北京的酒瓶回收商，他们告诉记者，只要是真的带包装的空酒瓶，都很好卖。以茅台为例，15年年份的酒瓶开价300元，30年的开价1700元，50年开价高达4500元。

这些酒瓶回收商不仅大肆收购高档酒的酒瓶和包装盒，还会暗暗到酒店，找内部的工作人员，进行收购。某酒店服务员小王称，有个人专门找他们收瓶子，还要求他们开酒的时候，尽量不要破坏包装，从底部开。破坏得越小，卖的价钱越高。

由于我国目前没有制定关于名酒瓶和外包装物回收利用的规定，使针对这些瓶子和外包装的回收与一般生活垃圾的回收一样，处于无人监管状态。因此法律人士在呼吁国家出台相关法律法规来规范这种行为的同时，也呼吁相关部门当下能采取积极的监管措施。