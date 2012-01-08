厦门开发商卖空中楼阁诈骗逾亿元潜逃

“联盟一号”开发商“失踪”了！

这个爆炸性消息，震惊了数以百计的购房者。和他们一起被震惊的，还有放高利贷给开发商的多名借款人。

凭借着一块其实并不属于自己的空地，和一个未来的“大楼梦”，开发商郭某及其家人卷款上亿元，不仅几百位购房者受骗，还有很多借款人受害。

目前，厦门警方已经立案，针对这一系列合同诈骗案展开侦查。昨天，多位购房者向导报记者反映了他们的受骗经历。

几百位购房者受骗

最惨的一位受害者购买了好几十套房子，掏了2000万元。

就在几天前，多位受害者曾经集合，试图集体找开发商维权。1月1日深夜11点，70多个厦门城市联盟房地产公司的购房者，迎着寒风，连夜堵在开发商家人的住处前，向开发商追讨购房款。

当时，现场有退休老教师、有妇女、有从外地赶来的购房者，有的已经在门口守了多日，维权者选出的代表与开发商电话谈判，但始终无法达成一致意见。最终，开发商的家人还是离开了现场。

“据不完全统计，受骗上当的购房者有六七百位。”昨天，一位购房者向导报记者提供了一份“受害者通讯录”。名单中，确实有好几百位购房者的联系电话。

导报记者采访了其中多位购房者，他们的说法基本一致。他们全都是以每平方米6000多元的价格购买了“联盟一号”的小产权房。这个房地产项目位于东浦路。

所有的购房者掏钱时，都没有见到房子，都是以开发商的“口头描述”为准。即使和开发商关系密切的一位购房者，也只看到开发商提供的一个设计方案，是关于未来将如何在这块空地上施工的“蓝图”。

而且，很多受害者本身也和开发商熟识，出于信任才掏钱买“空中楼阁”。其中有一位中年妇女，一个人就买了七八套房子，她说：“我和开发商交往很多年了，没想到，她连我也骗。”

还有一位姓刘的先生也说，他也掏了300多万元，买了10多套“联盟一号”。

一纸公告戳穿骗局

在售房时，开发商是打着开发使用权房产的旗号，但是，购房者后来看到报纸上的公告才知道，这是一场骗局。

因为，拥有这块土地的相关部门在厦门三家报纸上刊登了公告，提醒购房者别轻信开发商。公告称：厦门城市联盟房地产开发有限公司拟开发建设的公寓项目“森海明珠”（又称“联盟一号”），位于厦门市东浦路122号西侧，此房产项目只限出租，且出租时间为三年……联盟房地产开发有限公司无权销售转让该房产。

公告还称：“该公司私自销售、转让或出租三年以上的行为违反合同约定，我们不予认可，其在销售或转让过程中引发的一切纠纷，均由该公司负责，我们不承担任何法律责任。”

“声明中写明开发商只有三年的出租权，可他们给我的合同上，却承诺使用权五十年，这不是诈骗是什么？”购房者刘女士指出。

同一套房子竟然卖三家

刘女士是众多购房者中的一员。当别人向她介绍“联盟一号”时，她被这个好地段、价格又低的房子吸引住了。2011年3月1日，刘女士和老公去看了房子，选定一套小户型后当场就付了定金，后来，刘女士去郭某家中，签订了《房屋使用权转让合同》，在这份合同中明确土地使用年限自合同订立之日起五十年。

如今，开发商跑路，房子都成了泡影，购房者们方知上当受骗。

拿“空中楼阁”卖钱还不够，“联盟一号”开发商还经常将一套“空中楼阁”卖给好几家。

刘女士说，她家就住“联盟一号”附近，周末跟老公散步到该项目部门口，一时兴起决定进去看看，“已卖给我们的房子，竟然还在项目部挂牌卖”！与刘女士一样，付了10万元买房定金的杨丽（化名）发现，自己买的房子也被“一房两卖”了。

事发后，当购房者们开始登记通讯录时，让大家惊讶的是，竟然普遍存在一房两卖，“甚至一房三卖”，购房者罗先生气愤地说。

开发商两姐妹人间“蒸发”

被发现一房多卖后，开发商依然很淡定。由于担心，刘女士提出，房子不要了，要退款。但对方以各种说辞推托，结果，公告刊登后，她才知道这是骗局。

去年11月，众多购房者再次找到开发商，在杨丽等人提供的录音中，开发商表示她会继续努力沟通，并给出承诺书，导报记者看到，承诺书上写明到去年12月31日将退还业主本金，并按银行的同等利息对业主进行补偿。

去年12月31日，购房者们如约而至，开发商却人间“蒸发”了。2012年1月1日，业主们担心郭某出逃，才来到其家人的住所外等候。

购房者说，虽然厦门城市联盟房地产公司的法人代表是郭闽芝，但其实幕后操盘的都是其姐姐郭闽英。多位购房者均表示，出面卖房的都是姐姐郭闽英。而且，购房者要追讨购房款，也都是找郭闽英协商。

昨天，导报记者拨打了郭闽英的电话，发现已经关机。购房者说：“现在，开发商一家人的电话要么是通了不接，要么是呼叫转接。”

厦门警方已经展开侦查

据了解，目前开发商两姐妹都已经人间“蒸发”。1月5日下午5点47分，厦门市公安局经侦支队在其官方微博上表态称，警方已经立案调查。

微博称：我支队已对该系列合同诈骗案立案侦查，并积极开展侦查工作。请尚未报案的购房人尽快来我支队报案并提供相关情况。欢迎广大网民积极提供线索。联系方式：“厦门经侦”微博，联系电话：2262164。

另外，导报记者还了解到，目前，警方已对几十位受害人的情况做了相应记录，案件正在调查中。