公务接待费用新政启动 白酒股集体大跌

元旦节以及即将来临的春节消费高峰，并未给白酒股股价带来推动；相反，白酒股在节日前的喜庆气氛中节节败退。

新年首个交易日（1月4日），白酒股全线大跌，青青稞酒（002646，收盘价16.21元）、山西汾酒（600809，收盘价57.79元）、古井贡酒（000596，收盘价79.31元）和酒鬼酒（000799，收盘价22.1元）等二线白酒领跌，五粮液（000858，收盘价31.36元）、贵州茅台（600519，收盘价185.27元）、泸州老窖（000568，收盘价36.00元）等一线白酒押后，就连张裕A（000869，收盘价102.88元）、青岛啤酒（600600，收盘价31.68元）等非白酒股也未能逃脱下跌。整个酒类板块出现放量下跌走势。

“公务接待费用新政今年启动，房地产调控继续从紧，不少机构对于白酒行业短期是看淡的。”瑞银证券研究食品饮料行业的资深人士对《每日经济新闻》说。

新规抑制白酒消费

一直以来，白酒行业的高增长，被认为是公款消费的、滋长腐败的原因。但是，这种状态也许正在改变。

从2012年1月1日起，公务接待费用新政开始实施，16项公务消费不得用现金结算。据悉，2012年年底前，所有基层预算单位要全部实行公务卡支付制度。

公务接待费用新政，虽不足以成为压倒白酒股的最后一根稻草，但是对心理层面的影响不容忽视。

“一定额度上的大宗消费必须刷公务卡，资金来龙去脉一清二楚，有据可查，可以审计监督”。这也是市场普遍的观点。

分析人士则认为，实行刷卡消费将在某种程度上抑制公款消费，这将对2012年的酒水行业产生较大影响；特别是对于一些区域性白酒公司，冲击将尤为明显。

上述食品饮料行业分析师表示，冲击肯定有，但是其中也必然存在漏洞，真正要抑制白酒的乱消费和公款消费中的腐败，单靠一张卡还远远不够。不过，短期而言，机构必然谨慎对待白酒行业，这也是新年首个交易日白酒行业大跌的主要因素。

次高端白酒直面冲击

2011年，白酒行业成为两个跑赢大盘指数的行业之一；板块的相对和绝对估值水平，已远远高于A股市场的平均值。

但是，随着公务消费新政以及房地产行业调控的继续趋紧，白酒行业的高增长可能降速，相关个股估值下移压力明显。其中，次高端白酒的估值压力尤大。

以山西汾酒为例，主流的卖方分析师对该股2011年的盈利预测为1.65元～1.9元/股，对应2011年末63.14元的股价，PE估值在33～38倍；而五粮液、泸州老窖的估值，已经下移至20倍以下。这也意味着，山西汾酒的业绩再增长1倍，才能与五粮液和泸州老窖的估值相当。因此，山西汾酒昨日领跌也不无根据。

有观点认为，中国经济增速在2012年将进一步回落，山西汾酒等次高端白酒的增速也必然下降，很可能低于50%。因此，高估值的压力必然导致机构的减持，次高端的酒鬼酒、洋河股份、古井贡酒等，也面临同样的问题，上述公司昨日的跌幅也较大。

湘财证券食品饮料行业分析师赵军对《每日经济新闻》表示，白酒公司股价集体大跌，隐含了市场对于2012年行业增速下滑的担忧。比如泸州老窖，即使按照2011年的业绩计算，昨日收盘价对应的PE值已回落至18倍左右；如果公司2012年业绩增长30%，那么动态估值将下移至14倍。

赵军表示，根据他的调研和预测，白酒行业在2012年的增速必然下降，延续2011年高速增长的难度很大，但他也表示，受影响最小的公司是贵州茅台。

有市场人士表示，白酒股的估值修复过程仍将持续一段时间。待一季度的数据出来后，那些业绩继续保持较高增长的公司，因为估值的优势，可能重新得到机构的认可。