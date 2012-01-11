研究机构称2012年是企业最困难时期 亏损风险加剧

国务院发展研究中心企业研究所日前发布《中国企业发展报告2012》，认为2012年中国企业可能进入本世纪以来“最困难”的时期。在该所与中国移动联合主办的“第十届中国企业发展高层论坛”上，工业和信息化部总工程师朱宏任透露，工信部正会同有关部门拟定促进中小企业发展和非国有经济发展的政策措施，建立和完善中小企业服务体系，推动中小企业转型升级。

企业盈利空间收窄

国务院发展研究中心主任李伟在论坛上表示，2012年中国企业将面临更加复杂多变的发展环境。从全球来看，2012年乃至未来几年，国际经济可能都处于增长乏力阶段，国际贸易将持续萎缩。据国际货币基金组织预测，2012年国际贸易总量增速仅为5.8%，今后相当长一段时间内，贸易保护与投资贸易摩擦将可能成为国际市场的常态，这无疑是中国出口企业难以回避的严峻现实。

在国内方面，李伟认为，企业可能面临市场、成本与价格、节能减排、产能过剩等多方面的更大压力。东南沿海地区的一些企业，特别是中小企业在中国经济下行的压力面前形势更为严峻。

从企业内部看，2012年企业仍然面临较大的经营压力，具体表现在：能源、资源及大宗商品价格高位震荡，原材料价格上涨压力难以缓解；人口红利效应降低导致劳动力成本补偿性上升；用地紧张和更加严格的土地管理制度导致土地成本高企；融资难且融资成本提高导致部分企业资金链更趋紧张；中国经济总需求下降、企业亏损风险加剧。

国研中心企业研究所所长赵昌文认为，2012年对中国企业发展来说可能会面临更多困难，国际市场需求增长可能继续放缓，国内经济增速可能进一步回调，各种快速增长中被掩盖的矛盾和问题可能会逐步凸现。

对于企业战略，《中国企业发展报告2012》指出，中国企业对外投资存量规模仍然较低，境外直接投资中有较大比例返程投资。为此，中国企业“走出去”需由“获取导向”转向“价值创造导向”，在合作共赢的基础上推进“走出去”战略。

企业并购重组步伐显著加快，但要坚持以市场力量为主推进并购重组。在经济调整期并购重组是促进优势企业加快发展，重新整合配置生产能力，应对经济困难的重要途径之一，但也要注意民营企业在并购重组中处于不利地位。