能耗虚标成家电业潜规则

导语：上海市质监局近日对家用电冰箱、洗衣机的专项监督抽查结果显示，包括格兰仕、广东容声电器等在内的品牌，在国家强制性标准规定的“能源效率等级”项目中不合格，被判定为质量问题严重。记者调查发现，由于存在监管漏洞，虚标能耗等级在家电业非常普遍，已经成为潜规则。

中广网北京1月11日消息（记者王浩）据经济之声报道，家电产品机身上贴着的“中国能效标识”显示着这台家电的耗电水平，以冰箱为例，能效分成5个等级，1级所表示的能源效率最高，也就是最省电。

但有业内人士指出，“虚标能效等级”已经成为家电行业的潜规则。为此，记者走访了北京的几家大型家电卖场，在某知名国产品牌的空调销售区域，销售员说出了实情。

记者：能效标识是？

销售员：变频3级。

记者：3级能耗是吧？

销售员：对。

记者：有没有能耗标级更高一点的？

销售员：更高的有变频一级的。

记者：一级的要比三级的贵多少钱？

销售员：贵一千多块钱。

记者：大概能省多少电？

销售员：省不了多少电。一级跟三级就跟百米赛跑一样，跑第一跟跑第三就差那么0.02秒，其实耗电量是差不多的。但是有人就喜欢这个，就感觉好，好像多花钱无所谓。

记者：但其实也省不了多少电？

销售员：省不了多少。

目前在北京市场，购买具有一级能耗标识的家电产品，只要出具北京身份证，就能够获得300元的现金返还。因此“一级能耗”就成为家电销售人员促销的一个法宝。

销售员：哪个品牌都是这样的，你上网查查，哪个品牌都有这种现象。

记者：就是说虚高的现象比较普遍？

销售员：很普遍，都这样。

记者：那标的一级，那怎么分辨是不是一级？

销售员：那就这么标着呢，我没法说，厂家定的，这就是一级。

根据我国《能源效率标识管理办法》规定，能效标识制度采取“生产者或进口商自我声明、备案，政府有关部门加强监督管理”的运行模式，生产厂家自行递送样本参加检测，对检测者是否是第三方机构并没有做硬性规定，有能力的企业可以在企业实验室进行检测。因此，能效标识事实上是企业的一种“自检”，这也就给了一些企业做手脚的空间。