中国十二五将淘汰1000万吨以上落后造纸产能

根据国家发展和改革委员会等部门日前发布的《造纸工业发展“十二五”规划》，“十二五”期间，我国将通过鼓励造纸企业兼并重组等，淘汰落后造纸产能1000万吨以上。

规划提出要明显减少造纸业污染物排放量：通过管理减排、工程减排、结构减排三项措施，到2015年，主要污染物化学需氧量排放总量比2010年降低10％～12％，氨氮排放总量比2010年降低10％，实现增产减排。

据介绍，当前我国造纸工业中技术装备比较落后的产能仍占35％左右，难以达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》的要求，因此要加大技术改造和淘汰工作力度。

为实现目标，规划提出了一系列政策措施，如将重点研发低消耗、少污染、高质量、高效率的制浆造纸技术；调整优化产业结构；大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”的发展原则，提高资源利用率；推行清洁生产，严格控制主要污染物排放，注重“三废”的综合利用等。