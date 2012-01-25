中国十二五将淘汰1000万吨以上落后造纸产能

根据国家发展和改革委员会等部门日前发布的《造纸工业发展“十二五”规划》，“十二五”期间，我国将通过鼓励造纸企业兼并重组等，淘汰落后造纸产能1000万吨以上。
规划提出要明显减少造纸业污染物排放量：通过管理减排、工程减排、结构减排三项措施，到2015年，主要污染物化学需氧量排放总量比2010年降低10％～12％，氨氮排放总量比2010年降低10％，实现增产减排。
据介绍，当前我国造纸工业中技术装备比较落后的产能仍占35％左右，难以达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》的要求，因此要加大技术改造和淘汰工作力度。
为实现目标，规划提出了一系列政策措施，如将重点研发低消耗、少污染、高质量、高效率的制浆造纸技术；调整优化产业结构；大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”的发展原则，提高资源利用率；推行清洁生产，严格控制主要污染物排放，注重“三废”的综合利用等。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|