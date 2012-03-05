李肇星：今年国防预算达6702.74亿 增长11.2%

李肇星答记者提问 新华社发

十一届全国人大五次会议昨天举行首场新闻发布会，大会副秘书长、新闻发言人李肇星在人民大会堂金色大厅向中外媒体通报大会议程并回答记者提问。李肇星在回答外媒问题时表示，2012年我国国防费用预算为6702.74亿元人民币，比上年预算执行数增加676.04亿元，增长11.2%。他指出，我国的国防开支占比低于英美等其他主要国家。

国防费增长

今年预算6702.74亿元

英国记者提出了一个老生常谈的问题：“大家广泛预测中国又将增加军费开支，请问，中国大幅增加军费开支对于世界将传递一个怎样的信息？”

“谢谢你的问题，使我有机会说好多话。”李肇星听到翻译翻得不够准确，轻车熟路地抄起老本行，用英语着重强调了一下“lots of”（意为“好多”）。据悉，这已是他连续第四次在“两会”发布会上回应外媒有关中国军费的问题。

李肇星称，中国政府坚持国防建设与经济建设协调发展的方针，根据国防需求和国民经济发展水平合理确定国防费规模。他援引数据称，今年中国国防费预算为6702.74亿元人民币，比上年预算执行数增加676.04亿元人民币，增长11.2%。

李肇星指出，2008年国际金融危机以来的三年，中国的国内生产总按当年价格计算，年均增长14.5%，全国财政支出年均增长20.3%，而国防支出年均仅增长了13%，国防支出占国内生产总值和全国财政支出的比重分别从2008年的1.33%和6.68%下降到2011年的1.28%和5.53%。

国防费透明

引用谚语反问为何年年问军费

李肇星强调，中国政府按照国防法、预算法等法律法规的要求，对国防费实行严格的财政拨款制度，每一年的国防费预算都纳入国家预算草案，由全国人民代表大会审查和批准。中国国防费主要由人员的生活费、训练维持费和装备费这三部分组成，包括新型武器在内的所有武器装备的研究、实验、采购、维修、运输和储存费用也都包含在每年公布的国防费预算内。

李肇星说，2011年，中国的国防开支占国内生产总值的比例仅为1.28%；而美英等国都在2%以上。“中国有限的军事力量是为了维护国家主权安全、领土完整，根本不会对其他国家构成威胁。”

说到这儿，李肇星还援引希伯来古谚“人类一思考，上帝就发笑”，“应该让上帝多笑一笑了，我正在思考的问题之一，就是怎么好多西方记者年年就盯着中国的军费问题。其实，数字重要而又透明，还有一件事情更重要、也透明，那就是我们的国防力量和外交，一切都是为了维护和平。”

经济发展

改革越深入阻力越大

李肇星表示，改革越是深入，难度和阻力越大，内容也越具体、越复杂。

我国的国有经济布局和结构在继续优化，非公有制经济发展的体制环境在继续改善，财税体制改革在稳步推进，金融体制改革步伐加快。“我们对当前国际经济形势、金融形势的严重性也有清醒的认识。金融危机肯定不是我们中国人制造的，但是，为了中国人民和全世界人民的共同利益，我们愿意同国际社会一道来应对金融危机的影响，来造福中国人民和世界人民。”