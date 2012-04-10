【报告】2012中国消费风向标:网购规模扩张 中西部崛起

【中国企业家网】4月10日消息，淘宝网与国内最大的市场研究公司CTR联合发布《中国消费风向标报告2012》。报告显示，我国居民消费能力持续上扬，2011年上半年家庭平均月支出达3450元，环比上涨了13%。过去一年服饰类商品购买渗透率持续上升，在2011年达到了89%。珠宝、家庭用品、食品、旅行服务等消费的渗透率和销售额也在2011年也有较大幅度的提高。

与消费能力上涨相适应的是网购规模的快速扩张，数据显示，自2009年至2011年中，消费者去超市和商场的人数趋于平稳，使用网购的消费者比例却在快速增长，2011年上半年增长速度环比上升6%。

分析人士指出，电子商务的出现，不仅仅是给人们提供购物便利，同时，也让传统企业有了更多的渠道通路。从目前的情况来看，网络的渗透率在加速增长，这也给传统零售业提供了另外一个销售方式，需要抓紧通过电子商务补充和扩张现有的渠道，提前在电子商务这个渠道中抢占先机。

除了网购规模的快速扩张之外，网购用户的粘度也在不断加强。报告指出，网购的重、中度消费人群增加，中度消费人群比例在2010年下半年开始首次超过50%。这一结论从淘宝网的数据中也得到印证。2011年，淘宝网年度消费金额在一万元以上的用户数量环比增长达82.8%，金额在一千至一万元之间的环比增64.7%，年消费金额在一千元以内的用户仅增34%。

此外，报告还指出，以往地区间电子商务发展不均衡的情况得到了缓解。此前网购能力较弱的中西部地区开始崛起，成为用户增速最快的地区。从淘宝网公布的数据来看，全国平均网购用户数环比增83.5%，而河南、新疆、安徽等中西部地区环比增长高达105%以上。相比之下，港澳台地区以及江浙沪京粤等经济相对发达地区却增长乏力，均未达到全国平均水平。