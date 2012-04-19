【一线】首家飞机4S店落户珠海：跟有钱人做生意

首家飞机4S店落户珠海，让通用航空行业在中国开始显山露水，但参与者们看起来有点尴尬——他们到底是行业先驱，还是“醉翁之意不在酒”？

在中航工业收购美国西锐之前，蒋力已经是西锐的中国首席代表，他也是西锐中国办公室的唯一一名员工

文 | 本刊记者 马吉英 编辑 | 袭祥德 摄影 | 陈梦醒

【《中国企业家》】首先讲个Peter的故事。

Peter是比利时人，在2007年之前，他是美国飞机制造商“西锐”的中国区首席代表。公开资料显示，如果按交付量计算，西锐是仅次于美国赛斯纳飞机公司的全球第二大通用飞机制造商。在机会遍地的中国，Peter的履历看起来不赖—他不但是中文专业的硕士生，娶了位台湾太太，更重要的是，他对中国式的商业游戏也很有参与感：“能喝酒，而且也会说‘假话’。”但遗憾的是，这些并没有为他带来事业上的成就。在任期内，他一架飞机都没卖出去。2007年，他被西锐辞退，离开了中国这个伤心地。

接替他的是一位名叫蒋力的中国人。

蒋力身材中等，善于表达且极富耐心。虽然他和Peter一样仍是西锐在中国的唯一一名员工，但他的运气显然比Peter要好得多。尤其是在2011年，他一年就卖出40多架飞机。2012年3月16日，由美国西锐授权的“中国首家”私人飞机4S店也在珠海正式开业。

在某种程度上，他的市场业绩跟忙碌程度成正比。3月底的一个下午，短短几个小时，除了接受本刊专访外，他约了不止三拨人，而且隔几分钟放在手边的电话就会响起。他说有不少人希望他投广告，但都被他谢绝。原因很简单：“我不是卖飞机的，而是一揽子解决方案的提供者。”他压低声音，但字字有力。这让他的职业看起来没他的外表那么普通。

确实如此。在中国，他所置身的通用航空行业尚未彻底揭开神秘的面纱。虽然在国外如美国，通用航空产业的发展已经成熟到私人飞机的拥有者可以随时开着飞机上下班，但在中国，这不但是一个专业性和准入门槛都较高的行业，还被视为财富拥有者的“特区”。

在蒋力看来，这一行业目前的状态与20年前的汽车业颇为相似。“20年前，汽车行业炒批文就能发大财，现在通用航空领域也是如此。”

更为关键的是，这还有可能是一块孕育着巨大商机的“处女地”。

根据中国民航总局预测，国内2020年通用航空机队规模总数将达到1万架，复合增长率22%，届时市场规模将达到1500亿元。按照投入产出1∶10的比例估算，将直接带动上下游超万亿元的配套规模。

蛋糕还在被迅速做大。各地政府出于经济增长和产业转型的考虑，招商热情高涨。行业性公司如中航工业也在国内外通过收购和投资跑马圈地。

3月底，巴菲特旗下的公务机业务运营商耐特杰声明，将在中国珠海成立一家合资公司，专注于公务机业务，更是让这个行业再度升温。在此之前，全世界各大公务机公司的中国业务早已起步。在蜂拥而至的淘金者们看来，中国是全世界最大也是最后一块通航市场。