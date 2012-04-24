【特稿】“她力量”崛起

女性在冬天里展现巨大的“抗衰”优势，崛起的“她力量”创立汇聚高端商业女性的温暖组织——木兰汇，发出她们集体的宣言

商界木兰年会主会场一片温馨

文 | 张安然 编辑 | 王琦 摄影 | 史小兵 黄庆军

“从明天起，做一个幸福的人。喂马，劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。”4月7日晚间，在由《中国企业家》杂志社主办的2012年度木兰时尚之夜暨第四届中国“商界木兰”颁奖典礼上，一群女性企业家用自编、自导、自演的独幕舞台剧《从明天开始》回顾创业中的抗衡和坚韧，生活中的付出与回报，以及洗尽铅华后的坦然与希望，同时也发出了她们集体的宣言。

一部《从明天开始》的独幕舞台剧，为我们展示了一批有血有肉且不缺光环的女企业家，也向我们诠释了她们的经商之道、生活之道及成功之道。这群叱咤商海的女性企业家包括：东方园林股份有限公司董事长何巧女、北京伊力诺依投资有限公司董事长史晓燕、联想集团高级副总裁乔健、大众汽车集团（中国）副总裁杨美虹、依文集团董事长夏华、敦煌网CEO王树彤和观印象艺术发展有限公司总裁王潮歌她们有一个共同的称呼——商界木兰；如今，她们则有了一个温暖的组织—木兰汇。

夏华在木兰公益讲堂与女性创业者分享经验

与男性企业家们热衷的戈壁滩、牛尸骨、随性侠客、快意恩仇的“江湖生活”相比，她们的江湖更为稳健温馨。在叱咤风云的商业江湖中，她们的崛起为经济寒冬添加了一抹亮丽的色彩、一阵温暖的春意。她们的谨慎、精打细算甚至委曲求全，逐渐成为她们在商海尤其是应对危机时的优势，成为影响商业生态的重要的“她力量”。

在商场上，特别是在金融危机后的寒冬中，“她们”积极抗衰，表现出独特的领导力。冬天里，女人凭借她的两种角色、三种本能，练就了强大的抗衰能力。女性天生的角色意识和本能，决定着她们在冬天有着巨大的抗衰优势。

依文集团董事长夏华认为，女人的母性优势、守候者角色，和另外三种本能一起，让其天然具有强大的抗衰能力。“每一个女性企业家都有女人的基本能力，即爱的能力——敢爱、能爱、会爱，而这种爱的能力在冬天里天生就散发着一种温暖。所以天冷的时候女人的第一意识是赶紧关起门来。在这个时候，女性的天生的爱的力量，会让冬天变得温暖。”

女企业家们在“拿什么对待你，我的男性合作伙伴”主题互动论坛上各抒己见

女人其实一直是最好的守候者，这种守候在冬天有巨大的能量。“男人永远是找理由的群体，实在找不出理由了，他就说是‘月亮惹的祸’。而在女人看来，好就是好了，对就是对了，强就是强了，弱就是弱了。”夏华说。守候者的角色就是永远能让自己调整到一种好的心态。在这样一个冬天，女人的心态特别好，因为她们从没有把她当成世界主导者，但她们是支持者，是心甘情愿的付出者。

《中国企业家》杂志社社长何振红为杨美虹颁奖

女人的本能让她们拥有比男性企业家更强的御寒能力。作为中国最具影响力的商界女性之“钻石木兰”，夏华对女性的这种本能进行了总结。第一是专注、挖掘的本性。所谓专注就像是“挖井”，而不是“挖坑”。女人的坚韧就表现在“挖井”上，要么不挖，要么挖出水。第二是女人“大交换”的力量。女人往往不是那么计较一次的得失，而是会觉得生命是一次大的交换。第三是“生命游戏”的本能。做企业就像是做游戏。任何一种游戏，当大家用时间和生命跟你玩的时候，玩的能力已经不重要，重要的是大家能感受到多少感恩的心态。你能跟着大家一起玩，你也很快乐的时候，就离成功不远了。

夏华对女性企业家两种角色和三种本能的总结，既是对“木兰们”的肯定，也是自己创业历程的真实写照。她用女性特有的细腻来强调氛围管理，让每位员工真正体验到爱与尊重。

对于女性在抗衰过程中所表现出来的特质，敦煌网创始人、CEO王树彤补充了两点，“第一是女性更为细腻的风险意识。很多男性企业家特别强调速度、力量、规模，有时甚至没有底线。相反，女性企业家天生就知道什么是可以驾驭的，什么是底线，哪些原则不可以触碰。第二是女性强调情感资本。特别是在今天，情感和赚取利润同等重要，利润也好，亏损也好，都是人做的，女性驾驭感情资本的能力更强。”

从2009年创办至今，中国“商界木兰”年会已经举行了四届。2009年木兰年会创办之初，正是全球经济被金融危机笼罩之时。在这四届中，年会一直没有脱离这一主题：女性企业家如何在经济寒冬中应对危机，如何领导，如何进行商业决策，如何在商业和幸福中间求得平衡，以影响商业，重新塑造商业。“左手轻摇摇篮，右手驾驭世界”，对于“商界木兰”们来说，生意之外更是生活。她们不但创造财富，以女性强大的力量重塑商业，更感恩生活，追求幸福，并重塑商业社会。

万丰奥特控股集团董事长陈爱莲认为，女性企业家的容貌和思想其实像花朵一样，20岁的女人像春天的花朵含苞欲放，充满希望，满怀梦想；30岁的女人像夏天的花朵，激情盛开，即使遭遇挫折也能笑得阳光灿烂；40岁的女人逐步走向成熟，展现了美丽，实现了价值，同时也刻下了岁月的痕迹；50岁的女人，花期将过，但不要抱怨，更要追求有境界的美。

女人如花，但其绽放的过程并不顺利，头顶企业家光环的女性，她们绽放的过程更为坎坷。她们除了要为事业付出巨大的心力，还要协调家庭与工作的关系。何巧女为了东方园林的上市，直到40岁才要孩子；伊力诺依董事长史晓燕，在生完孩子一个礼拜后就开始上班。

女性要在事业上成功，不但要经历体力、脑力、心理、容颜的消耗，与男性企业家相比，她们还要懂得平衡事业和生活的关系。

因此，在不少女性企业家的价值观里，“成功是一阵子，生活是一辈子”。依文企业集团董事长夏华就认为，再伟大的企业（包括苹果在内）再大的荣耀也是一阵子。“成功不能延续一辈子，起起落落才是整个的规律。在经济寒潮期，最重要的是把握自己的心态，火不火不重要，让企业一辈子有尊严地活在消费者的心里，多少人没关系，一点一点来，终究会成功的。”

而在联想集团高级副总裁乔健看来，成功不仅包括物质上的丰厚，社会地位的提高，更多的是要突破自己的舒适圈。“也许我们会沾沾自喜，觉得我们在中国已经把所有的信息、所有的资源、所有的名誉都占有了，但是如果把我们扔到国外去，周围就没有人知道我们是谁。所以我们要突破自己曾经熟悉的市场，突破自己曾经熟悉的能力，永远保持学习、包容、开放的心态。所有的女性企业家们今天能够成功，就是不断突破自己的舒适圈，不断地学习，这才是我们成功的法宝。”

“别太把自己当回事”，是红黄蓝教育机构总裁史燕来的人生信条。在她看来，头顶上的光环是别人给的，只有周围的人比自己更有光环，一个团队才能走得更长远，社会才能走得更稳健。

观印象艺术发展有限公司总裁王潮歌认为，成功是一个危险的词，没有人敢说自己成功了。重要的是知道自己是谁，知道一点点的成功有自己的努力，同时有上天的恩惠。任何人的成功都不是偶然的，也不是必然的，是在一个机遇之下，而那种机遇在于天。所以，成功只是自己付出了30%，另外的70%是别人给予的。

成功之后，“商界木兰”们下一步路在何方？是躺在财富上享受生活，还是继续追求内心的梦想？

在“商界木兰”颁奖盛典上，“商界木兰” 们以海子的那首诗表达了自己的愿望。

《中国企业家》杂志社社长何振红有感而发：她们不仅仅只懂商业，她们更懂人生。“‘商界木兰’们懂商业、懂人性、懂生活、懂幸福。舞台剧呈现了她们真实的自我，足以消除人们带有男性视角的偏见和误解。她们是在享受在商界崛起的过程，在影响和改变商业的行为规范。”

《从明天开始》的独幕舞台剧，浓缩了“商界木兰”们的生意、生活、生态。正如何振红所言：“商界木兰”们自编、自导、自演一台舞台剧，绝不是为了过一把瘾，而是通过这个舞台剧，发出她们的集体宣言—从明天开始，过更幸福的生活，做更幸福的商业，向社会奉献自己更多的价值，用女性的力量重塑商业、重塑社会。