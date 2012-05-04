创新中国的能源战略与能源消费

□单葆国(国网能源研究院经济与能源供需研究所所长)

全球经济社会的发展、国际格局的变化和科学技术的进步，使得能源行业正在经历前所未有的深刻变革。

近期中国电力出版社出版的《中国电力与能源》一书中，作者刘振亚为理清我国能源发展思路，深化能源战略研究，推动能源可持续发展提供了参考与借鉴。

“以电力为中心”的能源战略

近年来，随着我国经济社会的快速发展，带动能源需求持续增长，资源环境的约束日益突出，能源对外依存度持续升高，保障能源稳定可持续供应的压力越来越大。2010年，我国一次能源消费总量达到32.5亿吨标准煤，是1980年的5.4倍，已成为世界最大的能源消费国。原油对外依存度达到55%，对我国能源安全造成巨大威胁。

要解决我国能源问题，必须立足国内、放眼国际、总揽全局，即作者提出的要树立“大能源观”，以系统论的方法，以可持续发展的理念，以全局的、整体的、历史的开放的、普遍联系的视角去分析和研究能源问题。

“以电力为中心”，一是由电能特点决定的，电能具有清洁、高效、便捷的优势。所有的一次能源都可以转化为电能，电能也可以较为方便地转换为其他形式的能源，并易于实现精密控制。二是可以保障能源供应，缓解能源安全压力。我国能源资源禀赋以及立足国内满足需求的能源方针，决定了 我国将长期维持以煤为主的一次能源供应结构。实现煤炭的清洁高效高发，需要加大发电用煤比重，优化发展煤电。同时为降低石油对外依存度，必须在节约用油的同时，积极发展电动汽车，实施以电代油，缓解石油供应压力。三是优化能源结构，缓解环境保护压力。优化我国能源源结构，解决 能源发展面临的环保瓶颈，积极应对全球气候变化问题，必须大力发展清洁能源。水能、风能、核能等清洁能源都必须转换成电力使用，太阳能、生物质能、海洋能等清洁能源都必须转换成电力使用，太阳能、生物质能、海洋能等的规模化利用方式主要也是发展。四是提高能源效率，降低能源强度。电力是经济效率最高的能源品种。有研究表明，1吨标准煤当量的电力创造的经济价值与3.22吨标准煤当量的石油、17.27吨标准煤当量的煤炭相同。实现同样的经济产出，多用电更有利于节能。从发达国家的发展经验看，一个国家的电气水平与能源强度呈现明显的负相关关系。电气化水平的提高 有利于降低能源强度。五是改善民生，服务和谐社会建设。电力发展不仅关系经济发展，而且关系社会的和谐与进步。电力是应用最广泛的能源品种，深入千家万户，具有突出的基础性和公共性。现代社会对电力的依赖程度不断加深，电力的安全稳定供应直接影响到经济社会的有序运转。

需要构建绿色能源消费模式

“十二五”时期，是中国经济发展升级转型的关键阶段，减少能源对未来经济发展的制约，改变原有的能源消费模式迫在眉睫，面对种种困局，如何提高绿色创造力尤为重要。此外，我国能源领域一直以来“重发、轻供、不管用”，在能源需求、能源终端消费方面重视不够。《中国电力与能源》中，作者首次从全视角的角度，统筹考虑能源开发、输送、消费等各个环节之间的关系，特别是提出要“构建绿色能源消费模式”，无疑从能源需求方面提供了一种很好的解决方案。

从终端消费领域入手，构建绿色能源消费模式，对优化调整能源消费结构和用能方式，促进节能减排，提高能源效率，实现能源可持续发展具有重要意义，绿色能源消费模式构建的重点，在于实施以终端节能为重点的节能优先战略、以提高电气化水平为主要目标的终端能源替代战略和以发展电动汽车为核心举措的绿色交通战略。其中能源消费电气化是战略的核心。

能源消费电气化是世界能源发展的重要特征之一。从发达国家的发展历程看，伴随着经济社会的发展，电气化水平也处于一个不断提高的过程。我国人均化石能源资源占有量较低，石油、天然气资源大量依赖进口。提高电气化水平，对保障能源供应安全、促进我国新能源和可再生能源开发、突破环境约束、提高能源效率具有重要意义。

目前从石油产能、储采比、消费增长量和进口依存度的现状和预期来看，我国的能源安全将日益脆弱，汽车燃料替代是一个刻不容缓的问题。发展电动汽车，“以电代油”完全可以提高到保障我国能源安全的位置，作者对此也做了详细、专门的论述和分析。对电动汽车充换电服务网络的构思，“充换(电)结合”的模式为电动汽车提供能源供给服务，可以看出也都是基于作者多年的实践所做出的负责任的判断。