845家上市公司近五成中报预减 67家现首次亏损

WIND统计数据显示，截至2012年5月13日，两市已有845家上市公司公布了2012年上半年业绩预告，按照净利润最大变动幅度计算，有327家上市公司预计将出现净利润下滑，另有57家企业虽然没有公告业绩变动幅度，但预计有42家出现亏损，15家出现净利润下滑。总体来看，2012年中报业绩预减或亏损的企业将达到384家，占已经进行业绩预告公司的45.4%。

在业绩预减的上市公司中，上市房企嘉凯城预计今年上半年亏损额将达到3.5亿元，同比去年大幅下滑4901.41%，基本每股收益则仅为-0.19元。嘉凯城表示，公司2012年半年度亏损的主要原因是房地产行业的整体环境对公司的项目销售进度和价格产生了一定的影响，另外由于该公司半年度实际可结算的项目少，导致可确认的销售收入较少、归属于上市公司股东的净利润为负数。

实际上，除了嘉凯城之外，按照证监会行业分类，包括世联地产、深物业A等多家在内的房地产类上市公司均预计今年上半年业绩将出现大幅下滑甚至是亏损。WIND统计数据显示，在目前已经公布2012年上半年业绩预告的23家房地产类上市公司中，有16家预计将出现净利润下滑甚至是亏损，占比高达69.6%。

从预计亏损的绝对值来看，京东方A虽然预计业绩稍有改善，但仍然以亏损8亿至9亿元位列亏损榜单第一。京东方A表示，2012年以来，公司主要产品价格略有回升，但仍处于低位；公司第8.5代生产线第二季度产能仍处于爬坡期，将产生一定亏损。首钢股份则预计今年上半年的亏损额将达到2.5亿至3.5亿元，同比下滑214.47%。首钢股份表示，根据公司2012年一季度经营实际情况，预计存续经营的钢铁业市场及经营局面难以改观。除了京东方A、嘉凯城和首钢股份外，预计净利润最大亏损在亿元以上的还有长源电力、东北制药、天原集团和新乡化纤。

值得注意的是，在作为中坚力量的制造业当中，大量企业预计今年上半年将出现首次亏损的情况。WIND统计数据显示，在目前已经进行上半年业绩预告的618家制造业上市公司当中，有50家出现了首次亏损的情况，有29家继续亏损，但同期预告扭亏为盈的却仅有10家。总的来看，在618家制造业类企业中，业绩预减或亏损的达到了264家。而从845家上市公司整体来看，预计首次出现亏损的将达到67家，占比为7.9%。

从业绩预计下滑的原因来看，剔除非经常性因素后，宏观经济的不景气导致需求端的减少是主要因素。以今年上半年预计亏损高达0.85亿至1亿元的新乡化纤为例，该公司表示，2012年上半年受国内外宏观经济形势影响，下游客户对于粘胶短纤维的市场需求减少，粘胶短纤维销售不畅，市场竞争激烈，导致粘胶短纤维价格仍在低位徘徊，预计公司2012年1至6月经营亏损。

华融证券分析师肖波认为，从一季度的情况来看，机械行业总体还在低谷，从去年后半段开始持续下滑的趋势还未得到根本性改变；行业增长速度不及预期，收益质量有所下降，需求端和供给端都无实质性好转。方正证券研究所策略组总监赵伟对《经济参考报》记者表示，从目前的情况来看，由于需求端出现回落，宏观经济的继续探底和企业利润的整体下滑将成定局。

申银万国首席宏观分析师李慧勇则对《经济参考报》记者表示，在剔除金融类企业之后，上市公司盈利跌幅在去年第四季度达到了高点，但从今年一季度起，盈利的环比跌幅已经收窄。他预计，今年上市公司整体盈利水平将低于去年，但从全年情况来看，上市公司盈利将呈现出逐季走高的趋势，全年的业绩增长将在6%左右。

“一方面，由于未来大宗商品价格回落，企业的毛利率水平将得到改善；另一方面，宏观经济将在今年二季度到达底部，三季度在市场和政策面力量的左右下将出现探底回升，企业的销售将得到改善。因而上市公司的盈利将在成本的降低和需求端的改善下逐季走高。”他说。