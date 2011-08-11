郑跃声：美国或推QE3 可能推高大宗商品价格

下半年中国对外贸易面临的形势不确定性依然较大，出口方面可能的不确定因素就更多

据中广网报道，海关总署综合统计司司长郑跃声8月10日表示，美国可能进一步推出量化宽松政策，这可能引起大宗产品价格上涨，影响中国的进口。

郑跃声指出，下半年中国对外贸易面临的形势不确定性依然较大，出口方面可能的不确定因素就更多。

但郑跃声同时表示，近两天来国际上以原油为代表的大宗产品价格下跌，这对改善中国对外贸易的条件有好处。

根据国家海关总署8月10日公布的最新数据显示，7月份中国外贸进出口总值3187.7亿美元，其中出口1751.3亿美元，再次刷新纪录。同时进出口的涨幅在双双回落，进出口的数量增速加快。