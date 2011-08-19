习近平：中美有责任共同提振市场信心

昨日，拜登在美新任驻华大使骆家辉的陪同下，和孙女一起品尝北京炸酱面，其间还热情地和边上其他顾客打招呼。

综合新华社电 国家副主席习近平18日上午在人民大会堂同美国副总统拜登举行会谈。双方就双边关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，强调新形势下中美拥有更加广泛的共同利益，承担更加重要的共同责任，进一步加强合作是两国人民和世界人民共同期待，双方要共同努力，不断推动中美合作伙伴关系向前发展。

当天，全国人大常委会委员长吴邦国在人民大会堂会见了美国副总统拜登。

习近平建议

促世界经济复苏

面对纷繁复杂、快速变化的世界，合作是双方唯一正确的选择。中方一如既往高度重视中美关系，愿与美方共同努力，不断推动中美合作伙伴关系发展。———习近平

习近平同拜登举行会谈时，就进一步发展中美合作伙伴关系提出4点建议：

第一，牢牢把握中美合作伙伴关系大方向不动摇。

中美虽然历史背景、社会制度、发展水平不同，但两国共同利益远大于分歧，双方和则两利、斗则俱伤。双方要客观、理性看待对方发展，正确判断对方战略意图，不断增进中美战略互信。充分发挥高层交往对增进战略互信的引领作用，继续加强协调合作，确保两国领导人在二十国集团、亚太经合组织、东亚峰会等多边场合会晤顺利成功。切实本着尊重、互信、对等、互惠的精神，继续扩大两军交流与合作。推进中美政党、地方、民间交流，使他们充分发挥增信任、促合作的综合效应。

第二，深化全面互利的中美经济伙伴关系。

近期，国际金融市场动荡加剧、全球经济增长面临严峻挑战，中美作为全球最大的两个经济体，有责任加强宏观经济政策协调，共同提振市场信心，并通过二十国集团等机制改善全球经济治理，促进世界经济稳健复苏。中美都在转变经济发展方式，调整经济结构，这为两国提供了难得的合作机遇。

第三，尊重彼此的核心利益是确保中美关系健康稳定发展的关键。

中国人民珍视自主选择的发展道路和政治制度，珍视国家主权和领土完整。台湾、涉藏问题事关中国核心利益、事关13亿中国人民的民族感情，必须谨慎、妥善处理，避免中美关系受到干扰和损害。

第四，进一步加强中美全球伙伴合作。

中方愿同美方继续合作应对各种全球性和地区性挑战，保持和加强沟通协调，共同发挥负责任、建设性的大国作用。双方要加强亚太事务对话与合作，进一步构建中美在亚太良性互动、互利共赢格局。

拜登重申

美不支持“台独”

美国欢迎中国持续稳步发展，致力于同中国建立紧密、强有力、永久性的友好关系。历史将证明，美中两国建立这样一种关系是正确的选择。———拜登

拜登赞同习近平关于进一步发展两国关系的意见。他表示，战略互信是美中关系持久稳定发展的关键，双方应该增加接触，增进相互了解，增进战略互信，避免战略误判。拜登表示，美中合作对于世界经济稳定十分重要，美国欢迎中国保持经济增长，愿同中方共同努力，确保世界经济稳定增长。

拜登重申，美方充分理解台湾、西藏问题是中国的核心利益，将继续坚定奉行一个中国政策，不支持“台湾独立”，完全承认西藏是中华人民共和国不可分割的一部分。

拜登还表示，美方愿同中方加强合作，妥善处理地区热点和全球性问题，促进地区和世界和平稳定。

■ 花絮

拜登吃顿饭 花了七十九

拜登5人的午餐

5碗炸酱面共45元 10个包子共10元 拌黄瓜6元

糖拌山药8元 凉拌土豆丝6元 两瓶玻璃瓶可乐4元

共计79元

拜登的午餐，是前往鼓楼附近的“姚记炒肝”品尝小吃。美国大使馆官方微博称，拜登一行5人吃了79元。拜登掏出100元结账，剩下的按照美国习惯作为小费。

小吃店没做特别准备

昨日，据店主姚平和姚燕两位女士介绍，下午1点半左右，拜登一行来到店里用餐，约在下午2时许离店。“我们是上午10点左右得到通知，说拜登一行要来店里用餐的。”姚平说，“没有特别的准备，用的都是店里备好的当天的原材料。”

姚平说，拜登看起来很和善，一些动作也幽默风趣，比如开始他坐在自己的桌边吃饭，却突然转身，坐到隔壁一桌顾客的座位上，“感觉似乎要和顾客一起用餐，大家都笑了起来，后来还是转回自己那桌了。”

姚燕的一个侄女在美国生活。当她告诉拜登这一消息时，拜登说：“你们到美国旅游时，欢迎到白宫来做客。”

进炒肝店没有吃炒肝

当天，拜登一行5人在姚记用餐共计79元。

“上的食物基本都吃完了，只剩下两个包子。”姚平说，虽然店里的特色是炒肝，但因为他们不习惯吃，所以并没有点。

称赞店主是“外交家”

在店里就餐时，拜登主动和姚家一家人、店里的工作人员合了影。“有顾客想要和拜登合影，他也欣然同意了。”姚平说。

临走时，姚燕对拜登说：“祝愿我们两个国家更加繁荣富强，祝愿我们两国的人民更加幸福、安康。”拜登则风趣地对姚燕说：“你是一个很好的外交家。”

据介绍，1989年，“姚记炒肝”在鼓楼东大街开业，一直延续家族经营。”老北京都熟知的——“要想吃炒肝，鼓楼一拐弯”，说的正是“姚记炒肝”。本报记者 姚瑶

■ 行程

●习近平、吴邦国会见拜登

●拜登参加中美企业家圆桌会；胡锦涛和温家宝会见拜登

●会见美国驻华大使骆家辉以及大使馆人员，而后前往成都

●在川大演讲，参观都江堰和汶川重建中学；离开中国，启程访问蒙古

■ 背景

在今年早些时候国家主席胡锦涛对美国进行国事访问期间，双方宣布了美国副总统和中国国家副主席的互访计划。拜登这次访华将是一系列互访计划中的第一次。这是拜登就任美国副总统以来首次访华，此前他曾作为美国参议员多次访华。