刘明康：禁止银行为企业债担保 防信贷资金入市

刘明康表示，银监会“禁止银政、银信、银信、银担之间的不当合作，提高风险监管有效性。”
据汇通网消息，中国银监会主席刘明康周二表示，银监会严禁信贷资金进入股市，并禁止银行为企业债券提供担保。
刘明康表示，银监会“禁止银政、银信、银信、银担之间的不当合作，提高风险监管有效性。”
他指出，银监会在加强持续监管的同时，坚持采用并不断改进事前结构化限制性监管措施，降低不同金融市场、行业、地域的风险传染性；坚持关注银行体系与非银行体系间的控股和防火墙建设，并加强信贷的前瞻性管理，建立银行国别风险管理制度。
他还指出，银监会重视通过金融服务助推实体经济结构优化调整和加快发展方式转变，执行好差别化的房贷政策，严控资产价格泡沫。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|