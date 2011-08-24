刘明康：禁止银行为企业债担保 防信贷资金入市

刘明康表示，银监会“禁止银政、银信、银信、银担之间的不当合作，提高风险监管有效性。”

据汇通网消息，中国银监会主席刘明康周二表示，银监会严禁信贷资金进入股市，并禁止银行为企业债券提供担保。

刘明康表示，银监会“禁止银政、银信、银信、银担之间的不当合作，提高风险监管有效性。”

他指出，银监会在加强持续监管的同时，坚持采用并不断改进事前结构化限制性监管措施，降低不同金融市场、行业、地域的风险传染性；坚持关注银行体系与非银行体系间的控股和防火墙建设，并加强信贷的前瞻性管理，建立银行国别风险管理制度。

他还指出，银监会重视通过金融服务助推实体经济结构优化调整和加快发展方式转变，执行好差别化的房贷政策，严控资产价格泡沫。