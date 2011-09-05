中国央行副行长：高度警惕未来物价

门户网站新浪(Sina.com)周日报道，中国央行副行长马德伦表示，央行仍将对未来物价保持高度警惕，并继续实施稳健的货币政策。
报道称，马德伦在参加论坛时表示，输入型通货膨胀压力越来越大，全球流动性过剩的影响日益突出。
马德伦表示，稳定物价有一些基础还并不牢固，输入型通货膨胀压力还没有显著减弱。
他还称，食品价格的上涨在短期内难以大幅回落，大宗商品价格上涨的态势已经向其他领域蔓延；在此情况下，物价的回落仍需要一定时间。
马德伦称，物价目前仍然处在可控范围之内，央行将坚持宏观调控政策的基本取向，努力完成全年的物价调控目标。中国将今年的通货膨胀率目标定在4%。
据报道，马德伦还表示，央行未来的政策会继续保持稳定性，并实行稳健的货币政策。
Stefanie Qi 发稿
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