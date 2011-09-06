习近平：中国当前着力稳定物价

据上海证券报消息，国家副主席习近平5日在会见世界银行行长佐利克时表示，当前，中国政府将继续加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力稳定物价总水平。

习近平称，未来5年将是中国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚阶段。中国将按照科学发展观的要求，坚定不移地深化改革，扩大开放，切实转变经济发展方式，推动经济社会平衡、协调和可持续发展。

他表示，当前，中国政府将继续加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力稳定物价总水平，加快推进结构调整和节能减排，大力保障和改善民生，促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定，努力实现“十二五”时期经济社会发展良好开局。

目前，维物价控通胀已经成为国内的首要任务。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在9月1日出版的《求是》杂志上发表《关于当前的宏观经济形势和经济工作》一文，他在文中称，总的看，我国经济运行的情况是好的。综合各方面情况看，稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务。