胡锦涛：国际金融市场不稳定不确定因素增多

9月6日，国家主席胡锦涛在人民大会堂出席首届亚太经合组织林业部长级会议开幕式并致辞。新华社发

新华网北京9月6日电(记者刘东凯)首届亚太经合组织林业部长级会议9月6日上午在北京人民大会堂开幕。国家主席胡锦涛出席开幕式并发表题为《加强区域合作 实现绿色增长》的致辞。胡锦涛强调，亚太经济发展和区域合作正面临新的机遇。亚太经合组织各成员应该深化合作、携手共进，让森林永远造福人类，为亚太和世界人民创造更加美好的明天。

胡锦涛指出，当前，经济全球化继续发展，科技创新孕育新突破，经济合作持续推进，各国经济相互依存不断加深，全球经济治理出现新变革。亚太经济保持良好发展势头，成为世界经济复苏和可持续增长的重要推动力量。同时，国际金融危机深层次影响仍然存在，国际金融市场不稳定不确定因素增多，国际和地区热点此起彼伏，气候变化、生态恶化、能源资源安全、粮食安全、重大自然灾害等全球性挑战日益突出，全球金融治理任重道远。有效应对全球发展面临的挑战、实现共同发展已经成为国际社会普遍关注的重大课题。

胡锦涛强调，在去年举行的横滨会议上，为促进区域经济实现平衡、包容、可持续、创新、安全增长，我们通过了《亚太经合组织领导人增长战略》，提出了推动亚太经济发展的指导原则、行动计划、落实机制，绿色增长就是其中的重要内容。森林在推动绿色增长中具有重要功能。亚太地区拥有世界上最丰富最独特的森林生态系统。近年来，亚太地区林业呈现良好发展势头，森林面积持续增加，成为扭转全球森林资源下降趋势的主要力量。为应对亚太林业发展面临的挑战、实现共同发展，亚太经合组织各成员高度重视林业在应对气候变化、实现绿色增长方面的重要作用，积极开展区域合作。亚太经合组织林业合作虽然处于起步阶段，但潜力巨大、前景广阔。