王岐山：中方对欧洲经济和欧元抱有信心

王岐山(资料图)
新华网伦敦9月8日电中国国务院副总理王岐山8日在伦敦主持第四次中英经济财金对话并发表开幕致辞。全文如下：
第四次中英经济财金对话开幕致辞
（2011年9月8日，伦敦）
尊敬的奥斯本财政大臣，
各位同事：
很高兴与奥斯本财政大臣共同主持第四次中英经济财金对话。中方代表团对英方的周到安排表示衷心的感谢！
2010年11月，卡梅伦首相访华，两国领导人提出，要从21世纪全球视角和战略高度规划好两国关系。今年6月，温家宝总理对英国进行正式访问，双方确定了新的合作重点，签署了12项合作文件。本次对话的主要任务是，落实两国领导人达成的重要共识，用实际行动推动中英全面战略伙伴关系健康发展。
当前，世界经济形势极为复杂和不确定，国际金融市场动荡加剧，“家家都有一本难念的经”。欧洲主权债务危机十分严峻，美国就业和房地产市场持续低迷，日本经济增长乏力，新兴经济体和发展中国家通胀压力加大。确保经济金融稳定，推动全球经济强劲、可持续、平衡增长是各国面临的首要任务。解决欧债危机，需要欧盟特别是欧元区国家对有效的救助措施达成共识，协调配合，尽快付诸实施。欧洲经济的稳定对世界经济复苏至关重要，也关系到中国经济的健康稳定发展。中方对欧洲经济和欧元抱有信心，支持欧元区、欧盟和国际货币基金组织采取的应对措施，相信欧洲有能力、有智慧克服当前困难，走出危机。
目前，中国经济形势总体是好的，但也面临着来自国内外的多方面挑战。为此，中国政府已经和正在采取一系列宏观调控的政策措施，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，妥善处理保增长、调结构和抑制通胀的关系，努力保持经济持续平稳增长。希望英方振兴经济、保持财政可持续性的措施尽快见到成效。双方应就事关两国经济的重大问题交流信息，加强沟通。
中英两国经济互补性强，合作潜力巨大。中国正在实施“十二五”规划，英国也出台了未来增长计划，明年还将举办伦敦奥运会，中英经济合作孕育着新的机遇。双方应充分发挥各自优势，深化经贸、投资、金融、科技、旅游等各领域合作，在基础设施、高端制造、新能源、节能环保等领域打造新的合作亮点，努力实现2015年双边贸易额达到1000亿美元的目标。希望双方在金融监管改革、风险防范、产品创新、信息交流及人才培训等方面，加强交流与合作。
充分照顾彼此关切，是对话与合作的重要前提。对于英方关注的知识产权保护、市场准入等问题，中方已取得积极进展。中国政府打击侵权假冒专项行动成效显著，软件正版化全面推进。希望英方积极支持中国企业赴英投资，继续推动欧盟放宽对华高技术产品出口管制、尽早承认中国市场经济地位。
中英作为二十国集团的重要成员，应当保持各层面的密切沟通，与其他成员国一道，团结一致，加强宏观经济政策协调，稳步推进国际货币金融体系改革，反对贸易保护主义，避免经济问题政治化，确保戛纳峰会取得成功。
各位同事！
中英经济财金对话是两国经济合作的重要平台。我相信，只要双方秉持建设性的合作精神，立足当前，着眼长远，坦诚沟通，深入交流，本次对话就一定能够取得更多互利共赢的成果。
预祝本次对话圆满成功！
谢谢大家！
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