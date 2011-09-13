奥巴马： 打恐胜利是美国伟大成就

（华盛顿综合电）美国总统奥巴马在九一一10周年纪念日呼吁美国人保持团结，继续展现不向恐惧屈服的美国精神。

奥巴马在纽约时间星期天晚上在肯尼迪表演艺术中心的九一一纪念晚会上强调“团结”。他说，在这十年里，美国虽历经政治分歧、战争和经济衰退，却能在紧要关头保持团结、展现出坚韧不拔的美国精神。

奥巴马当天前往纽约、宾夕法尼亚、华盛顿，这三个在10年前遭到恐怖攻击的地点，参加了庄严的纪念仪式，晚上他在肯尼迪中心发表讲话为纪念活动做总结。

他认为，打击恐怖活动的战争取得的胜利，是国家的一大成就。他把打恐同美国历史上其他伟大的成就相提并论。

他说，美国废除了奴隶制、熬过了南北战争、战胜了大饥荒、法西斯主义、大萧条、暴乱、共产主义，还有恐怖主义。

奥巴马说：“我们并不完美，但美国的民主久经考验，这种民主反映了人类的不完美，却也提供了我们机会来塑造一个完美的国家。”

他说，美国面对这起当年世界最严重的恐怖袭击所作出的反应，展现了美国的理想是“永恒”的，其“韧性”也是不容置疑的。他表示， 遭卡伊达恐怖袭击后的10年里，美国改变了很多。

奥巴马说：“当我们一觉醒来，发现邪恶竟在咫尺，我们的未来充满了变数。”

他说，这10年来，美国人面临了战争、衰退、激烈的争执和政治分裂。然而在今天，美国的特质并未改变，这些未改变的事物值得美国人铭记在心。

他说，这十年证明了美国不会屈服于恐惧，也永远不会因为受到打击而失去信心。