野田：日本面对“经济国难”

符祝慧 报道

东京特派员

日本首相野田佳彥昨天首次在国会发表施政演说，表明新内阁将致力于实现灾后重建、加速解决核灾以消除能源危机，以及重振日本经济。为了控制国家债务，野田暗示有必要加税以增加收入。

历经半年前那场惊天动地以及翻江倒海的海啸之后，日本的经济增长步伐进一步放缓。野田发表政策演讲时，就单刀直入点出日本处于内忧外患的“经济国难”中。

野田指出：“日本正面对国难，在天灾之后，日本的财政危机进一步提高，目前累计的国债乃先进国家中最糟的一个。此外，世界经济危机也促使日元创历史性新高，让日本雪上加霜，面对日企外流，内部产业空洞化的危机。”

他表示，将在前政府制定的“新成长战略”的基础上，出台一套“日本重生战略”解决问题，同时将与日本央行携手应对日元升值的问题。

拟增税消除债务

野田暗示，今后将以增税来消除债务问题。“为了不给下一代增添麻烦，必要时将进一步让国民来负担。”

在能源政策上，他表示：“不能继续让日本人忍着不用电，有必要在一到两年期间，彻底消除用电顾虑。此外，在中长期，将尽可能把依赖核能的程度降低。