拉加德：希望金砖国家拓宽收购欧债的品种

美国当地时间9月13日，新上任的IMF执行总裁拉加德邀请14名国际记者召开圆桌论坛。

拉加德的本意是谈将要于9月23日召开的IMF春季年会，但由于希腊在破产边缘挣扎、法国银行股连续大跌，欧洲债务危机再次成为全球市场关注的焦点，55分钟的对话大部分在谈欧债危机。

有传闻称，“金砖四国”（巴西、俄罗斯、中国、印度）正在讨论如何加大对欧债危机的援助，其中包括扩大购买欧债的可能性。甚至有媒体报道称，意大利正与中国商议，中投公司将出手购买意大利的国债。还有报道称，金砖国家将在IMF春季年会上发表一份相关声明。

拉加德13日没有正面回应“金砖四国”是否正在酝酿更大的援欧行动，但她表示，金砖四国购买欧洲国家债务的行动正在发展，并引起她注意。

“观察新兴国家购买欧债行动的发展是一件非常有意思的事情。”拉加德在回答本报记者提问时意味深长地说。

拉加德进一步提出，金砖国家目前购买的欧债集中在德国、英国等低风险国家。她呼吁金砖国家增加对欧洲“次安全主权债务”的购买。拉加德说，“（金砖国家）如果只是像现在我所见到的那样购买德国或英国国债，这并不难。我希望他们能够扩大购买欧债的品种，不仅局限于相对安全的债券，还要扩展到次安全债券。”

但集体购买风险更大的“次安全债券”对金砖四国的决策层不啻为一大考验。有投资宏观经济产品的美国对冲基金公司分析师判断，除非IMF参与投资并共担风险，否则很难想象金砖国家会单独出手。

拉加德没有回答记者关于IMF将如何保证金砖国家对欧洲“次安全主权债务”投资安全的提问。

根据巴西《价值经济报》（Valor Economico）报道，金砖国家正在研究联手稳住世界经济的途径，其中包括扩大其外储对以欧元计价的债券资产投资的比例。该报称，金砖国家将在IMF春季年会前就该行动做出最后决定。

但一名投资宏观经济产品的美国对冲基金分析师对本报记者说：“除非有国际组织联手购买并共担风险，否则很难想象金砖国家会单干。”

9月15日，拉加德将在美国威尔逊中心发表演讲，题目是“全球危机下的全球解决办法”。外界预测，她有可能进一步探讨撬动金砖国家救援欧洲的可能性。

IMF是否愿意背书金砖四国的行动存在疑问。拉加德认为，IMF目前具备充裕资金应付可能的危机。言下之意，IMF不需要其它组织帮助也能解决经济危机。

金砖国家联手购买欧债稳定经济在政治上也是一盘微妙的棋。《价值经济报》分析称，如果这些国家增加购买欧元国债则会减少对美元国债的购买，美国可能对此有反应。

对希腊如何化解破产危机，拉加德给出的唯一建议是希腊政府要确保国家财政改革计划落实，因为只有这样，IMF才能按照约定继续向希腊注资。

在担任IMF执行总裁之前，拉加德担任法国财长，其间做了不少欧债危机的相关工作，但欧债危机没有消退反而越来越扩散。拉加德表示，如果可以重写历史，她希望欧洲金融稳定基金（EFSF）能够更早拥有现在的灵活性。